CHU de Caen : Un circuit sécurisé dédié pour les malades du cancer afin d'éviter la contamination au Covid-19

Depuis lundi (30 mars), toutes les séances de chimiothérapies sont effectuées au 3ème étage du bâtiment Femme Enfant Hématologie (FEH). La réunion de l’ensemble des séances d’oncologie du CHU sur un seul et même site à distance des prises en charge des patients positifs au coronavirus limitera les risques de contamination des patients tout en assurant la continuité des soins.

Les patients entrant dans ce circuit sont appelés 24h avant leur séance, par une infirmière coordinatrice qui aura la responsabilité de repérer si ces patients présentent des symptômes d’infection Covid-19.

Un accès spécifique

En cas de doute, les patients seront reçus en consultation préalable par un médecin qui décidera de la poursuite ou non de la prise en charge en oncologie. Si la séance est confirmée, un accès spécifique et dédié à l’unité de chimiothérapie a été mis en place via l'ascenseur A à gauche en entrant dans le hall du Pôle Femme Enfant Hématologie.

Au-delà de ce parcours spécifique lié à l’infection Covid-19, ce regroupement préfigure la réorganisation de la cancérologie au CHU, qui optimisera la prise en charge des patients en mettant à leur disposition une qualité de soins maximale.