CHU de Clermont-Ferrand : la construction du nouveau bâtiment de Gabriel Montpied est lancée

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Nom de code : GM 3. Autrement dit, Gabriel Montpied 3. C'est un bâtiment moderne qui sera livré en 2024 sur le plateau Saint-Jacques. Après neuf ans de travaux de désamiantage, la modernisation du CHU de Clermont-Ferrand entre dans une phase décisive. Un appel d'offres sera lancé prochainement et les travaux débuteront en 2021._"Une grande métropole a besoin d'un grand CHU"_a déclaré Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont-Auvergne-Métropole.

Annonce du lancement de l'opération #GM3 pour le site #GabrielMontpied par le Dr JY GRALL, directeur général #ARSAuRA, en présence de @olivierbianchi1, maire de @ClermontFd et président du conseil de surveillance du #CHUClermontFd et de D. HOELTGEN, directeur général du #CHUpic.twitter.com/0q8IzK0Zp0 — CHU Clermont-Ferrand (@CHUClermontFd) February 14, 2019

Une organisation cohérente des services

Pas de lits ni de postes supplémentaires à Gabriel Montpied, mais une reconfiguration du site. Particularité : le nouveau bâtiment constituera une jonction physique et fonctionnelle avec le Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin. Au rez-de-chaussée, seront installées les urgences et la dialyse. Au premier étage, la pneumologie et un plateau de médecine ambulatoire, discipline appelée à se développer. Au deuxième, une nouvelle filière autour de la gériatrie. Au troisième, la chirurgie cardio-vasculaire. Ensuite, la rhumatologie, la médecine interne, l'endocrinologie, la nutrition, et tout en haut du bâtiment la plate-forme pour le Dragon 63, l'hélicoptère du SAMU.

Une hôtellerie moderne

Les patients seront accueillis dans des chambres modernes, confortables et climatisées, des chambres individuelles pour la plupart, comme à l'hôpital Estaing. "Quand vous viendrez voir votre grand-mère, vous apprécierez qu'elle soit dans une chambre où il fait 20 degrés, quand dehors il en fait 35" souligne le Professeur Henri Laurichesse, président de la commission médicale d'établissement.

GM 3 s'étendra sur 19 000 mètres carrés et coûtera 50 millions d'euros, dont la moitié provient de la vente de l'Hôtel-Dieu. Livraison prévue en 2024.