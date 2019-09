CHU de Dijon : "les P'tits cueilleurs d'étoiles" à la rencontre des enfants hospitalisés

Sylvain Bouley, président de l'association parisienne, "Les p'tits cueilleurs d'étoiles" s'est rendu à l'hôpital d'enfants du CHU de Dijon. Le but faire découvrir le monde de l'espace et des étoiles aux enfants hospitalisés pour améliorer leur quotidien!

En partenariat avec la Société Astronomique de Bourgogne, l'association parisienne "Les p'tits cueilleurs d'étoiles" a fait escale à l'hôpital d'enfants du CHU de Dijon ce mercredi 11 septembre 2019. Son objectif est de faire découvrir le monde de l'espace et des étoiles aux enfants hospitalisés pour améliorer leur quotidien!

Les enfants peuvent toucher des météorites

Depuis 2016, "Les p’tits cueilleurs d’étoiles" interviennent dans plusieurs hôpitaux, à Lille, Nantes, Paris, Auch, Marseille, Nancy et Toulouse. Chaque séance est un moment d'échange. Les enfants peuvent toucher des météorites et des fossiles ou encore découvrir les différentes planètes du système solaire grâce à des intervenants.

"Les cosmonautes ça fait toujours rêver les enfants"

Ce mercredi à Dijon, une dizaine d'enfants malades de 9 à 14 ans, ont eus la chance de discuter avec Sylvain Bouley Président de l’association et planétologue à l'Université Paris Sud. Que retient-ils de ces échanges avec les enfants? "On a créé l'association il y a trois ans, on s'est rendu compte qu'on pouvait emmener un peu de rêve aux enfants hospitalisés, les météorites, les cosmonautes ça fait toujours rêver les enfants" explique t-il.

Les mystères de l'univers et les étoiles filantes

Dans une salle du 4e étage les petits malades sont rassemblés autour d'une table. Dans cette salle qui sert habituellement de salle de jeux certains d'entre eux sont en pyjamas d'autres sont installés en fauteuil roulant, cathéter dans le bras, tous écoutent Sylvain Bouley leur parler des mystères de l'univers. "Je vous ai parlé des étoiles filantes tout à l'heure eh bien regardez cette photo, les étoiles filantes ce sont toutes ces trémies lumineuses".

Une première à Dijon

Depuis 2016 grâce à son association "Les p’tits cueilleurs d’étoiles" Sylvain Bouley intervient seul ou parfois accompagnés de spécialistes dans les hôpitaux. C'est la première qu'il "atterrit" à Dijon pour des échanges avec les enfants hospitalisés. Sur un écran Sylvain montre des phénomènes astronomiques. Les gamins sont bouches bées. "C'est quoi la fusée qui est allée le plus proche du soleil sans se faire cramer par le soleil (sic)" demande candidement un petit môme.

"Mon fils est heureux, il pose plein de questions, je le retrouve" confie Sandrine

Au cours de chaque séance les enfants peuvent toucher des météorites, des fossiles et découvrir les différentes planètes du système solaire. Dans le fond de la salle, Sandrine, la maman d'Émilien un ptit gars de 9 ans renversé par une voiture samedi dernier à Auxonne. Opéré en urgence il sortira de l'hôpital quand ses plaies seront bien cicatrisées. "Il est heureux, il pose plein de questions, je suis contente parce que tout à l'heure quand je suis arrivé il pleurait, il est à l'aise, là je le retrouve".

"On contribue à leur faire oublier un instant leurs moments difficiles"

Sylvain Bouley, président des "ptits cueilleurs de d'étoiles" est aussi planétologue à l'Université Paris Sud, il explique ce qu'il aime bien dans ces séances. "Il y a plusieurs choses qui nous plaisent, l'une des premières c'est de communiquer, discuter avec les enfants. Pendant un instant ils se posent des questions sur leurs existences, sur la planète terre, sur l'univers. Et ça on aime bien parce que l'on contribue a leur faire oublier un instant leurs moments difficiles".

Vêtus en cosmonautes, les bénévoles, se rendent aussi dans les chambres des malades

"Le clou du spectacle", c'est lorsque Sylvain ou de l'un de ses amis de l'association "Les p'tits cueilleurs d'étoiles", se rendent dans la chambre d'un enfant hospitalisé habillé en cosmonaute. Mais le temps file, cette première intervention au CHU de Dijon est déjà terminée... Comme chaque enfant Émilien repart avec un petit souvenir. "Il m'a donné un p'tit bout de météorite" confie le petit garçon dans un joli sourire.

Les "p'tits cueilleurs d'étoiles" reviendront grâce à la SAB

Grâce à un partenariat entre la Société Astronomique de Bourgogne et le CHU d'autres animations de ce genre devraient désormais être organisées 3-4 fois par an sous la bannière des "p'tits cueilleurs d'étoiles".