CHU de Dijon : Une journée portes ouvertes pour attirer les jeunes vers les métiers de la santé

France bleu Bourgogne : Yamina Krouk, qu'est-ce qui peut motiver les jeunes à venir travailler à l'hôpital ?

C'est un métier, des formations que nous allons présenter samedi aux journées portes ouvertes. Des formations avec des durées plus ou moins courtes pour certaines, qui ne requièrent pas de diplôme pour d'autres, mais bien entendu une sélection. Et puis l'assurance d'une employabilité à l'issue de ces formations.

Vous formez 800 personnes par an sur le campus. Il faut quoi justement comme niveau d'études pour rentrer dans ces formations ?

En fonction des formations, effectivement, il y a un minimum requis. Pour rappel, le campus paramédical se situe dans l'enceinte du CHU de Dijon Bourgogne, qui a une vraie attractivité puisqu'on est à proximité géographique et humaine de l'ensemble des acteurs de santé. Ce campus regroupe huit filières de formation, des filières de formation initiale et des filières de formation de spécialité. Les filières de formation initiale d'infirmiers à laquelle on peut accéder via Parcoursup pour les bacheliers et néo bacheliers, mais également via concours pour les personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle après trois ans d'exercice à temps plein. La filière aide-soignante, qui ne requiert pas de diplôme et qui peut s'effectuer en cursus partiel ou complet selon le parcours professionnel antérieur.

Donc pas forcément besoin d'avoir le bac en fonction de ce qu'on a envie de faire.

Ou des bacs qui permettent des aménagements de formation, des dispenses plutôt de formations. Les ambulanciers par exemple : nous offrons deux entrées par an, le prérequis, c'est d'avoir bien entendu son permis de conduire. L'entrée dans chaque formation est conditionnée par une sélection. Donc soit une sélection sur dossier, soit une admission après un entretien avec un jury professionnel de santé.

Ambulancier, infirmier, aide soignante. Est ce que vous avez d'autres formations ?

Bien entendu, une formation qui a ouvert ses portes en septembre dernier, qui est la formation d'assistant de régulation médicale. Alors, qu'est ce que c'est ? Ce sont les personnes qui travaillent au sein des centres 15 et qui répondent aux appels des personnes qui sont en détresse, qui sont sous la responsabilité d'un médecin régulateur.

Il y a une vraie difficulté à recruter, depuis le covid notamment, ça n'attire plus l'hôpital public ?

Il y a une démographie paramédicale en berne sur toute la France. Pour autant, il y a toujours une attractivité aux métiers de la santé. Et puis demain, cette journées portes ouvertes, c'est l'occasion pour les professionnels qui seront présents puisqu'il y aura des professionnels de santé formateurs issus des filières qui ont exercé ces métiers, mais également des étudiants qui seront là, de répondre à toutes les questions des étudiants en lien avec les formations, en lien avec la sélection.