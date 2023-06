CHU de Grenoble : Quelles solutions pour répondre au manque de personnel ?

Comment résoudre les problèmes qui agitent le CHU de Grenoble et ses urgences, comme la plupart des hôpitaux publics, à commencer par le manque de personnel ? Le CHU prévoit de rouvrir 120 lits pour la rentrée de septembre. C'est ce que nous avait annoncé la directrice générale, invitée sur notre antenne il y a un mois (tout pile, le 3 mai).

Le problème, ça reste d'attirer des candidats à ces postes, les convaincre de venir travailler par l'hôpital public. Ça passe par des meilleurs salaires, compris dans le Ségur de la santé, explique Monique Sorrentino, la directrice du CHU de Grenoble. Et puis par un meilleur accueil de ces soignants, pour la plupart tout juste diplômés : "Ce sont de jeunes professionnels, il faut qu'on soigne leur arrivée dans cet établissement, il faut qu'ils soient accompagnés. On propose cet été, dès juillet de leur faire un petit contrat de trois jours, rémunérés, pendant lesquels ils peuvent venir dans l'établissement sans être dans un service mais pour comprendre comment l'hôpital fonctionne, faire les papiers, la logistique qu'il convient de faire, et pas la faire de façon très tendue le premier jour de la prise de poste". Parmi les métiers les plus recherchés : des médecins urgentistes, seuls 40% de ces postes sont pourvus à l'hôpital Michalon.

Des enquêtes après plusieurs décès aux urgences du CHU

Alors que l'hopital est visé par deux enquetes pour des décès intervenus aux urgences. D'abord celui d'une femme de 47 ans, retrouvée morte d'une embolie pulmonaire dans les toilettes en novembre. Et puis celui d'une petite fille de 2 ans en avril qui avait ingéré une perle, chose non détectée malgré deux passages aux urgences. Pour ces deux décès, la directrice du CHU, Monique Sorrentino, se garde de faire un lien certain avec un manque de personnel. "Des enquêtes approfondies sont en cours, des obstacles médico-légaux ont été posés, il faut laisser faire ce système-là. Et donc le rapport direct avec les tensions aux urgences, on ne peut rien en dire de plus. Mais bien sûr on traite ces sujets avec la plus grande attention, parce qu'on sait à quel point c'est douloureux. On vit à l'hôpital des choses très heureuses, on vit des choses très douloureuses aussi". A noter qu'en avril, un nonagénaire est aussi décédé au CHU de Grenoble après avoir attendu trois jours sur place d'être pris en charge...

En avril, les urgences pédiatriques ont du fermer, l'été dernier ce sont les urgences de nuit qui ont dû passer en service dégradé. Le CHU affirme que des choses ont été faites depuis, même s'il reste beaucoup à faire. La direction met d'abord en avant les progrès sur la régulation. Si les médecins manquent, autant mieux filtrer les patients. Une stratégie qui fonctionne assure la directrice du CHU Monique Sorrentino. "Beaucoup d'actions ont été conduites au niveau de la médecine libérale et du Samu pour limiter les passages de patients aux urgences, on a recrutés des régulateurs. Et quand avant avril on avait en moyenne à 8h du matin 35 patients qui attendaient d'avoir un lit d'hospitalisation, aujourd'hui on est passés à 15 patients, soit moitié moins".

Remoderniser l'hôpital Michalon

Reste des services où la situation reste tendue. Marie-Thérèse Leccia, la présidente de la CME, la Commission Médicale d'Etablissement, cite notamment les urgences pédiatriques. "On est particulièrement inquiets à ce niveau, car il n'y a pas de recours, ni dans les autres cliniques ni dans un certain nombre d'autres hôpitaux, parce que pour beaucoup d'interventions, les enfants doivent être opérés dans nos blocs".

Et puis au-delà du personnel reste le bâtiment en lui-même. Une grosse rénovation est prévue pour le bâtiment, et en refaire un hôpital moderne, explique Monique Sorrentino. "On est un CHU au XXIe siècle, et on n'a pas de douche dans les chambres ! C'est un problème en terme de qualité hôtelière, mais aussi d'organisation de soin. Parce que quand on a une seule douche pour toute une unité, l'accès à la douche est compliqué". Et ce sera aussi l'occasion de déplacer certains services, trouver une nouvelle configuration, pour gagner là aussi en efficacité.