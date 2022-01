CHU de Limoges : une minute de silence respectée ce vendredi "pour la mort annoncée de l'hôpital public"

Une soixantaine de personnels hospitaliers ont respecté ce vendredi ,une minute de silence "pour la mort annoncée de l'hôpital public" devant le CHU de Limoges. Tous métiers confondus, ils dénoncent la baisse incessante des moyens et la perte de sens alors que la fatigue y est généralisée.

Rassemblement et minute de silence ce vendredi devant le CHU de Limoges

C'était un rassemblement furtif mais hautement symbolique. Une soixantaine d'agents hospitaliers se sont réunis devant le CHU de Limoges ce vendredi à 14h00. Après une courte prise de parole, ils ont respecté une minute de silence "pour la mort annoncée de l'hôpital public", avant de vite retourner dans leurs services. Une initiative du collectif inter-hôpitaux organisé dans 50 établissements à travers la France.

"On est vraiment pour recentrer les débats autour du malade. C'est le malade qui prime. Ce n'est pas la finance. Ce n'est pas l'activité. Je suis convaincu qu'on peut s'en sortir à l'hôpital mais il faut un changement radical. Réformer profondément et durablement l'hôpital" explique Sylvain Palat, docteur en médecine interne et porte parole du collectif inter-hôpitaux au CHU de Limoges.

L'impression d'être un peu la soupape de sécurité de la cocotte minute

Le collectif qui lors de cette minute de silence a réuni des collègues de tous les métiers du CHU. Christiane Peyrat est assistance sociale depuis 35 ans à l'hôpital de Limoges. Son constat est implacable. "Je vois les choses se déliter petit à petit. On a l'impression d'être un peu la soupape de sécurité de la cocotte minute. On est entre l'enclume et le marteau. Il faut régler les problèmes des gens avec des moyens toujours en baisse" explique-t-elle.

La situation sanitaire ne faisant qu'empirer une situation déjà précaire avant le covid. "Le personnel aussi est confronté à la contamination. On en est arrivé à un stade où ne peut plus faire appel aux ambulanciers parce qu'il y en a beaucoup qui sont contaminés. Ils ne peuvent pas assurer leurs missions donc il y a des malades ces derniers jours qui sont restés dans leurs lits d'hôpitaux alors qu'ils devaient rentrer à domicile ou être transférés sur d'autres établissements" constate, amer, cette assistante sociale.

Terrible de se dire que des gens quittent leur métier alors qu'ils l'aiment

Un contexte qui aggrave le malaise ambiant mais qui n'en est pas à l'origine selon Sylvain Palat. D'ailleurs, la fuite des soignants n'est pas nouvelle. "Les problèmes sont là et s'accumulent depuis des années. Les soignants ressentent cette accumulation. Et il y a une telle perte de sens du soin et de la fonction que les gens finissent par partir. C'est un vrai crève cœur. J'en ai croisé encore la semaine dernière, il y en a qui partent en pleurant. Parce qu'ils aiment leur métier. C'est quand même terrible de se dire que des gens quittent leur métier alors qu'ils l'aiment."

Ces personnels hospitaliers ont prévu de recommencer ces minutes de silence chaque vendredi à 14h devant leurs établissements respectifs à travers la France. "En espérant que ça fasse bouger les choses. Mais j'avoue qu'on n'a plus beaucoup d'espoir. Et depuis plusieurs années. C'est ça le pire" conclut Christiane Peyrat dans un sourire, avant de retourner avec ses collègues, auprès des patients.