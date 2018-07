Le personnel des urgences de Lapeyronie et de Guy de Chauliac a levé dès ce lundi matin son prévis de grève illimitée. Les syndicats dénonçaient un manque d'effectif et des locaux inadaptés. Ils ont obtenu des garanties écrites pour des moyens supplémentaires.

Montpellier, France

Le conflit social se résout avant même de commencer au CHU de Montpellier. Le personnel des urgences de Lapeyronie et de Guy de Chauliac a levé dès ce lundi matin son prévis de grève illimitée.

Des services d'urgence de plus en plus surchargés

Le personnel et les organisations syndicales, CGT et FO en tête, dénonçaient un manque d'effectif, alors que la population augmente, et des locaux inadaptés. Ils ont obtenu des garanties sur des moyens et des travaux d'agrandissement promis par la direction, notamment une extension de près de 500 mètres carrés des urgences. Les travaux devraient être réalisés d'ici 3 ans.

Le personnel a obtenu, dès le mois de juin, un nouveau poste de brancardier. © Radio France - Sarah Mansoura

La fréquentation des urgences augmente, au point d'atteindre un point de tension. Selon la direction de l'hôpital, 122 250 passages aux urgences ont été enregistrés l'année dernière, en 2017. Le CHU de Montpellier est le seul service d'urgence de l'Hérault à pouvoir accueillir des patients 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année.

10 mois de discussions entre personnel et direction

Depuis novembre dernier, le personnel et la direction ont planché sur différents groupes de travail, pour faire émerger des idées, des solutions. L'occasion pour le personnel de faire remonter leur expérience du terrain, et leurs griefs. "Consacrer trois minutes à un patient pour l'interroger, savoir ses antécédents, ses douleurs, ses traitements, comprendre ce qui ne va pas, ce n'est pas possible. On est maltraitants malgré nous, ça, on ne l'accepte pas", s'indigne Fabien, infirmer depuis quinze ans à Lapeyronie.

On est maltraitants malgré nous. - Fabien, infirmier.

"Notre revendication c'était de pouvoir bénéficier de personnel en plus pour pouvoir accueillir les gens" Copier

Les groupes de travail, et le préavis de grève lancé jeudi dernier ont permis de formaliser la création de quatre postes. Un poste d'infirmer d'accueil et d'orientation, ainsi que trois postes supplémentaires de secrétaire médical. Selon les syndicats, pour obtenir ces engagements écrits, il a fallu taper du poing sur la table. Luc Maurel, secrétaire FO au CHU de Montpellier. Il regrette d'avoir dû lancer un préavis de grève pour débloquer la situation. "C'est un peu du gâchis", lâche-t-il.

Infirmiers, aides-soignants, médecins se sont mobilisés pour obtenir la création de postes supplémentaires, notamment en vue d'une période estivale chargée. © Radio France - Sarah Mansoura

Pour Julie Durand, directrice de la communication du CHU de Montpellier, aucun lien entre le préavis et l'aboutissement des discussions. Les groupes de travail planchent depuis novembre dernier pour trouver des solutions, et forcément cela prend du temps : "C'est un travail entamé depuis plusieurs mois, et qui va se poursuivre", insiste-t-elle.