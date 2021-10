CHU de Nancy : au 31 14, un numéro gratuit d'écoute pour la prévention du suicide

Lancé vendredi dernier, le 3114 est le nouveau numéro national gratuit de prévention du suicide. Le centre en charge des appels du Grand Est se trouve au CHU de Nancy. Trois psychologues et infirmiers formés pour faire face aux tentatives de suicide et pensées suicidaires répondent 24h sur 24.

Depuis le 1er octobre un nouvel îlot est installé au sein de la salle de régulation du SAMU au CHU de Nancy, celle du 3114, le numéro national de prévention du suicide.

Micro-casques vissés sur les oreilles et regards attentifs sur leurs écrans, trois psychologues et infirmiers spécialisés dans l'accompagnement des personnes suicidaires appartenant au centre psychothérapique de Nancy-Laxou, répondent de 9h à 21h à tous les appels émanant du Grand Est. Passé cet horaire, les appels sont toujours pris en charge, mais cette fois par un centre national.

La prise en charge est spécifique avec une écoute précise sans aucune limite de temps. Le but est "de pouvoir aider un maximum de personnes en souffrance psychologique, psychique ayant besoin de parler et de se faire entendre" explique Anne-Sophie Mathiot, psychologue au sein de la cellule d'écoute.

Salle d’appel du numéro national de prévention du suicide au CHU de Nancy © Radio France - Léo Limon

Si la bienveillance et l'empathie sont les maîtres mots de cette prise en charge téléphonique, les écoutants sont parfois amenés à dénouer des situations critique.

Eviter le passage à l'acte

"Quand on sent qu'il n'y a pas de possibilité de discuter et que la personne est déterminée à passer à l'acte, il ne faut pas attendre et envoyer le SAMU" détaille Nadège une infirmière de la cellule d'écoute, "on évolue la présence ou non d'idées suicidaires et on essaye de dialoguer et de trouver des solutions" ajoute Anne-Sophie Mathiot.

Psychologue du CPN Nancy Laxou au centre d’appel national de prévention du suicide du chu Nancy © Radio France - Léo Limon

La prise en charge ne se cantonne pas seulement à gérer les cas les plus extrêmes, au bord du passage du l'acte. Elle vise à intervenir plus en amont en proposant un accompagnement adapté. "En fonction des départements et du profil des patients on dispose d'une liste de professionnels et d'établissements vers qui les orienter" détaille Anne-Sophie Mathiot, alors que des appels de suivi sont aussi effectués après le premier appel.

Le 31 14 est un numéro destiné également aux professionnels de santé et aux proches de patients en détresse.