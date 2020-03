CHU de Nancy : "Oui, j'ai une appréhension", confie une infirmière mobilisable au service de réanimation

C'est le premier plan blanc de sa carrière. Sophie Perrin-Phan Dinh, représentante CGT au CHU de Nancy, est infirmière en chirurgie maxillo-faciale. Son service est fermé actuellement et elle se sait mobilisable à tout instant. "Mes collègues sont sur le terrain en train de soigner les patients comme habituellement. Mais il y a aussi d'autres collègues dont les services ne sont pas indispensables pour le moment. Ils sont mis en repos d'office pour pouvoir relayer ceux qui au bout d'un moment seront fatigués. Il y aura un roulement."

Mais comme les personnels soignants n'ont pas tous la même expérience ou la même expertise, le centre hospitalier nancéien met en place en cette fin de semaine des formations accélérées de trois jours pour acquérir les gestes propres au service de réanimation et se familiariser avec le matériel. "C'est du matériel type respirateurs, cathéters artériels qu'on n'a pas forcément dans les services, hors réanimation", précise Sophie Perrin-Phan Dinh. "Ces formations vont permettre, semble-t-il, aux personnels d'intervenir dans les prochaines semaines en réanimation."

Je me dis que je peux avoir une utilité dans cette crise-là

L'infirmière ne masque pas une certaine appréhension. "Je suis infirmière, je travaille dans le service public et je l'ai choisi. Je sais qu'en cas de plan blanc, je suis mobilisable. Mon employeur est en droit de me rappeler et je me dis que je peux avoir une utilité dans cette crise-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui j'ai une appréhension en tant que professionnelle parce que je peux être amenée à voir des patients décédés ou en tout cas mal en point comme c'est le cas en réanimation. Oui, je le crains mais on va faire ce qu'il y a à faire. On n'a pas vraiment le choix."

Sophie Perrin-Phan Dinh ajoute : "Les choses sont devant nous, il va falloir agir de la meilleure façon qui soit."