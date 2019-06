CHU de Nantes : la commission d'enquête donne le feu vert à la délivrance du permis de construire

Nantes, France

Le projet de nouvel hôpital ne laisse pas indifférent entre ceux qui le soutiennent et ceux qui estiment qu'il s'agit d'une _"gabegie financière et administrative"_. Ces derniers s'étaient manifesté au moment de l'enquête publique, organisée du 25 mars au 26 avril, en signant l'appel des 100 (une centaine de personnalités, médecins, professeurs, chefs d'entreprises, universitaires et ingénieurs). Ce mercredi, la commission d'enquête vient de rendre trois avis favorables au permis de construire du futur CHU. Ils concernent l'autorisation environnementale unique, le permis d'exploitation avec une installation de géothermie et la demande de permis de construire. Deux réserves ont été émises sur ce dernier point. Les voies d'accès et les 2.400 places de stationnement devront être réalisées avant la mise en service du CHU prévue en 2026, et la gratuité du stationnement, fixée initialement à 2 heures devra être plus longue pour tenir compte des retards possibles des rendez-vous médicaux des patients. Selon le CHU, la délivrance du permis de construire par la préfecture de la Loire-Atlantique est attendue pour l'été. Le démarrage des travaux du nouvel établissement est prévu en octobre 2020.