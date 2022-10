CHU de Nantes : les urgences pédiatriques se joignent à la grève des urgences générales

Une partie du personnel des urgences pédiatriques du CHU de Nantes est en grève depuis ce jeudi minuit. Un mouvement intersyndical à l'appel du syndicat CGT. Elles ont rejoint le mouvement débuté le week-end dernier aux urgences générales, alors que le service est secoué par une épidémie de bronchiolite chez les nourrissons. Les soignants manquent de lits et de personnel, de quoi allonger encore et encore la queue aux urgences pédiatriques.

"Hôpital en danger, urgences épuisées"

"Hôpital en danger, urgences épuisées". Des messages affichés à l'entrée du service d'urgences pédiatriques. Dans le dos de certains soignants croisés dans les couloirs, la mention "en grève" collée sur la blouse blanche.

Ce mercredi, plusieurs parents accompagnent leurs enfants venus se faire soigner aux urgences pédiatriques, comme Hélène, qui sort du bâtiment avec sa petite fille : "J'ai eu de la chance qu'elle soit prise tout de suite, mais il y a des personnes qui attendaient depuis plus de trois heures, explique-t-elle. C'est vrai qu'il manque beaucoup de personnel, et je crains qu'on ait bientôt du mal à se faire soigner en France."

"En tant qu'étudiant en médecine, je ne me vois pas travailler dans ces conditions"

Un mal-être ressenti aussi et surtout de l'intérieur. "C'est de pire en pire", lâche Guillaume, étudiant en médecine. Il est en stage aux urgences générales et pédiatriques au CHU de Nantes. "Moi par exemple, en tant qu'étudiant, je ne me vois pas travailler plus tard à l'hôpital, en tout cas pas dans ces conditions. Je pense vraiment qu'il faut faire bouger les choses."

Faire bouger les choses dans une équipe qui manque de lits et de personnel. Et alors qu'une épidémie de bronchiolite arrive un peu plus tôt que l'année dernière chez les nourrissons. De quoi inquiéter Christèle Le Guen, cheffe du service des urgences pédiatriques au CHU de Nantes.

En pleine épidémie de bronchiolite

Selon elle, il n'y a plus de place en réanimation dans son service : "L'immense majorité des bronchiolites sont des maladies bénignes, mais quelques formes, et en particulier chez les très jeunes enfants, peuvent être graves, nécessiter de l'oxygène et parfois même une assistance ventilatoire, explique-t-elle. Et il se trouve qu'en ce moment, pour ces enfants, dans la région, il n'y a aucune place. Les lits de soins critiques sont totalement saturés. Toute notre inquiétude est à l'embouteillage que cela génère, puisque ces enfants sont gardés des heures en attente de place aux urgences."

Les urgences pédiatriques rejoignent la grève engagées par les urgences générales le week-end dernier © Radio France - Léonie Cornet

Pour pointer du doigt les nombreux problèmes du service d'urgences pédiatriques au CHU de Nantes, une partie du personnel est en grève à partir de ce jeudi. Valérie Martin est secrétaire générale adjointe du syndicat Force ouvrière.

Anciennement aide-soignante à la maternité du CHU de Nantes, elle connaît les difficultés en pédiatrie. "Au bout du compte, c'est une équipe qui est épuisée et qui appréhende la période hivernale qui arrive. Les bronchiolites sont déjà en nombre important. Les équipes nous alertent parce qu'elles sont épuisées, et elles ne savent pas si elles vont tenir tout l'hiver avec les effectifs qu'elles ont aujourd'hui. D'où ce préavis de grève et cette demande de renforcer les équipes avant l'hiver."

Accouchements transférés en clinique faute de lits

Force ouvrière indique qu'en un an, les urgences pédiatriques du CHU de Nantes sont passées de 100 patients admis par jour à 145 patients quotidiens, sans recrutements supplémentaires. Sur les 4.600 accouchements effectués l'an dernier au CHU, 200 ont dû être transférés en clinique faute de lits, toujours selon le syndicat Force ouvrière.

Mêmes inquiétudes du côté de la CGT. Patrice Le Luel, secrétaire général adjoint de la CGT au CHU de Nantes, dénonce un tri des patients qui est aujourd'hui selon lui une réalité aux urgences générales et pédiatriques : "On est obligé de prioriser par telle ou telle pathologie ou tel ou tel âge pour savoir si la personne aura un lit ou pas, s'indigne-t-il. C'est une chose qui n'est pas admissible pour des soignants et qui crée de l'angoisse et de la souffrance, sans compter la souffrance physique qu'ils ont tous les jours. Et, in fine, ce sera des personnels qui vont s'épuiser moralement et physiquement et qui vont se tourner vers une démission."

Cinq lits et quinze postes supplémentaires

La direction promet cinq lits et quinze postes en plus aux urgences générales et pédiatriques d'ici une dizaine de jours. Et pour éviter de surcharger les urgences, elle rappelle que, sauf urgence vitale, il faut d'abord appeler le 15 ou consulter son médecin traitant pour évaluer le degré d'urgence avant de se déplacer à l'hôpital.