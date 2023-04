CHU de Poitiers : "Monsieur Braun, votre politique nous empêche de travailler", la CGT interpelle le ministre

Le ministre de la Santé, François Braun, était en visite dans la Vienne ce lundi 24 avril. Il est venu observer le travail du SAS, service d'accès aux soins, qui est en test au CHU de Poitiers depuis une année et redirige les patients présentant des pathologies urgentes et non programmées. "Il n'y a pas eu de changements favorables", estime la secrétaire générale de la CGT du CHU, Karine Rousseau-Cingal. "Il faudrait déjà avoir du personnel suffisant pour répondre à tous ces appels".

Le ministre de la Santé lors de la visite du SAS du CHU de Poitiers, ce lundi 24 avril. © Radio France - Irène Prigent

Près de 150 manifestants devant le CHU de Poitiers

Les syndicats ont manifesté, percussions et casseroles à la main, avant la visite du ministre dans le service des urgences, mais ont été tenus à bonne distance par un cordon de CRS.

"Nous voulions échangé avec le ministre, mais nous avons rencontré un conseiller", raconte la représentante de la CGT. "Alors, nous avons un message pour le ministre : Monsieur Braun, vous estimez que le son des casseroles ne vous empêchera pas de travailler, mais nous c'est votre politique qui nous empêche sérieusement de travailler". Elle estime que le manque de moyens et de personnel rend impossible le bon fonctionnement des établissements hospitaliers, du Poitou et de toute la France. "Si on avait des rémunérations à la hauteur de nos qualifications dans le service public, on aurait pas besoin de chercher des intérimaires et de voir les problèmes s'aggraver".