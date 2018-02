Le nouveau service d'hématologie-oncologie pédiatrique a été inauguré ce jeudi à l'Hôpital Sud de Rennes. Ouvert depuis une vingtaine d'années, il avait bien besoin d'un rajeunissement et c'est bénéfique pour tout le monde : les enfants malades, leurs familles et le personnel soignant.

Dans ce service, tout le monde est d'accord pour dire que ce lifting était nécessaire. "C'était très vieilli, vieillot, les couleurs verte et saumon, on en avait un petit peu marre" raconte en souriant la cadre de santé Sophie Massot. Ce service accueille en moyenne chaque année 110 nouveaux patients de 0 à 18 ans atteints de cancer et il avait effectivement bien besoin d'un coup de neuf. C'est fait grâce à la Ligue contre le cancer qui a apporté 411 000 euros de soutien financier pour refaire à neuf les sols et les murs, pour financer également des animations pour les enfants et la recherche.

le personnel soignant, les enfants et leurs parents ont voté pour les décors © Radio France - Fanny Beaurel

Un projet participatif

Les couleurs verte et saumon ont laisser place à un beau parquet au sol et à des murs décorés dans le couloir. Le fond est blanc avec de grandes formes colorées. C'est beau, reposant et ça fait l'unanimité. Il faut dire que ce projet a vraiment été participatif . Des groupes d'élèves de LISAA, L'Institut Supérieur des Arts Appliqués de Rennes, ont fait plusieurs propositions de décors. Ce sont le personnel soignant, les enfants malades et leurs parents qui ont choisi au final.

Une rénovation bénéfique pour tout le monde

"Dans toutes les unités de soins, le temps d'accueil est primordial" explique Sophie Massiot. "C'est ça qui va permettre que le reste de l'hospitalisation se passe bien. C'est avant tout un accueil humain mais néanmoins si on est dans des locaux qui sont aidants pour ça, c'est super ! Ça apporte sans doute une petite touche plus intimiste et rassurante" selon la cadre de santé. Pour le personnel soignant, c'est évidemment aussi un plus de travailler dans un cadre agréable.

Les élèves de L' Institut Supérieur des Arts Appliqués de Rennes ont créé les décors © Radio France - Fanny Beaurel

Des chambres seules?

Ne manque plus maintenant dans ce service que des chambres seules. Il y en a mais toutes ne le sont pas. Les parents comme les soignants sont demandeurs. "C'est vrai qu'en terme d'intimité, de confidentialité , de respect, aujourd'hui on aspire à avoir des chambres seules" explique Sophie Massiot.