CHU de Rennes : un job dating pour recruter du personnel

Le secteur de la santé manque cruellement de bras et la situation a empiré avec la crise sanitaire.Pour tenter de trouver du personnel, le CHU de Rennes lance un job dating, c'est-à-dire une séance de recrutement express. Elle a lieu ce jeudi soir dans l'hôtel Magic Hall, dans le centre-ville rennais. Pour en parler, Erwan Paul, le directeur des ressources humaines du CHU de Rennes était l'invité de France Bleu Armorique ce mercredi à 7h45.

France Bleu Armorique : Si vous avez besoin de lancer une campagne de recrutement, c'est que le CHU de Rennes manque de personnel, forcément. Alors, de combien de personnes avez vous besoin? Combien de personnes devez vous recruter pour bien faire fonctionner l'établissement?

Erwan Paul : C'est une question compliquée parce que l'établissement est très grand. Comme vous savez, on a un peu plus de 10 000 personnels dans nos effectifs et donc, selon les métiers, on a besoin d'un nombre différent. Pour donner un exemple à vos auditeurs, on cherche actuellement une trentaine d'infirmiers, une trentaine d'étudiants sur les métiers les plus connus du monde de la santé. Mais on cherche également, et c'est tout l'intérêt du job dating, de montrer que l'hôpital ne recrute pas que sur les métiers soignants. On cherche aussi des électriciens, des secrétaires médicales, des ingénieurs informatiques.

France Bleu Armorique : Comment vont se passer ces entretiens d'embauche express ?

Erwan Paul : L'idée c'est de se rendre disponible et que les futurs professionnels ou les personnes qui recherchent un emploi ou qui veulent changer d'emploi puissent venir échanger non seulement avec des recruteurs, mais surtout avec des pairs. C'est-à-dire qu'une infirmière ou un infirmier va discuter avec un infirmier pour qu'on puisse leur expliquer comment ça fonctionne au quotidien dans un hôpital, leur dire ce qui marche et s'ils le souhaitent, ils peuvent prendre un rendez-vous pour un entretien d'embauche au sein du CHU.

France Bleu Armorique : Les entretiens n'ont pas lieu pendant le job dating ?

Erwan Paul : On peut avoir des entretiens pendant le job dating mais on a aussi, pour les personnes qui souhaitent prendre le temps et faire ça dans un cadre plus conventionnel, la possibilité de prendre rendez-vous pendant le job dating pour un entretien plus tard.

France Bleu Armorique : L'idée est aussi de donner envie à des gens d'intégrer le CHU, en particulier les soignants qui se sont beaucoup détournés de leur métier depuis le Covid. Comment faites-vous pour attirer les candidats ?

Erwan Paul : On essaye de leur expliquer les multiples projets, la dynamique de l'établissement. On fait en sorte que des professionnels viennent leur parler de leur propre métier pour que le discours puisse être le plus plus vrai possible. Après, les soignants connaissent l'hôpital, ils y viennent pour travailler et tous professionnels soignants, même les jeunes infirmiers, les étudiants, les kinés ont été en stage dans les unités de soins de l'hôpital.

France Bleu Armorique : Envisagez-vous une meilleure rémunération ? Des plannings moins chargés ?

Erwan Paul : Oui et sur les plannings, à chaque fois qu'on travaille sur une unité, on essaye de s'adapter au mieux aux souhaits des professionnels, sachant qu'on a un objectif de continuité des soins et qu'on doit avoir des professionnels toute l'année, jour et nuit, pour s'occuper des patients. Concernant les rémunérations, on essaye d'être le plus attractif possible. Après, on est un hôpital public, donc avec un certain nombre de règles. Mais le CHU offre des rémunérations attractives et actuellement plus attractives qu'un certain nombre de secteurs hospitaliers, notamment privés.

France Bleu Armorique : Comment fait-on pour participer au job dating ? Faut-il s'inscrire quelque part ?

Erwan Paul : On a un formulaire d'inscription sur le site internet du CHU, il faut indiquer son créneau, son métier et ses coordonnées. Ceux qui n'ont pas le temps de s'inscrire peuvent également se rendre directement sur place afin de pouvoir échanger avec les professionnels du CHU et des recruteurs.