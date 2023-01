CHU de Rennes : une grève inédite des cadres de santé

C'est un mouvement inédit qui s'est déroulé jeudi 12 janvier au CHU Pontchaillou de Rennes. Les cadres de santé étaient appelées à faire grève pour la journée afin de dénoncer un projet de réorganisation des permanences décidée par la direction. Ces femmes, en grande majorité, sont payées actuellement au forfait, mais elles vont devoir augmenter leurs amplitudes horaires en journée. 160 cadres de santé ou faisant office de cadres sont concernés

ⓘ Publicité

La colère de la base

Une cinquantaine de cadres de santé défilent en matinée entre les différents bâtiments du CHU sur le site de Pontchaillou. Ces femmes déterminées vont déposer leurs blouses blanches devant la direction générale qui veut mettre en place des permanences H 24, c'est le nom d'ailleurs du projet. Conséquence, en journée, ces cadres devront être présentes de 6h30 du matin à 20h30 alors que elles sont déjà épuisées "faire grève ce n'est pas habituel dans notre métier, mais là on est à bout, on est en épuisement professionnel" dénonce Evelyne cadre de santé depuis 15 ans "à Rennes, il y a une politique managériale et une considération du cadre complètement inexistantes". Les grévistes se sont rendues symboliquement à la médecine du travail de l'hôpital.

Les cadres de santé ont déposé leurs blouses blanches devant la direction générale sur le site de Pontchaillou © Radio France - Loïck Guellec

L'absence de concertation

Le projet ne passe pas surtout qu'il est imposé sans concertation estime Fabienne Dubeaux déléguée du syndicat CFE-CGC "j'ai déposé des alertes, mais on ne m'écoute pas. J'ai dit à la direction qu'on allait à la grève parce que les cadres sont très en colère et depuis longtemps. Et ça y 'est, on y est". Ces cadres de santé mettent en avant, comme pour tout les soignants, leur grande conscience professionnelle. Pendant la crise sanitaire, ces personnels n'ont pas compté leurs heures et leur disponibilité.

La direction calme le jeu

En fin de journée, le CHU calme le jeu, explique vouloir davantage dialoguer avec ses cadres fragilisés par la crise et au bord de l'épuisement. Le projet "H24" viendra ensuite. "Il y a un contexte national marqué déjà par de nombreuses tensions" admet Frédéric Rimattéi directeur général adjoint "la proposition qu'on fait c'est de sortir du sentiment que le projet H24 est la goutte qui fait déborder le vase au vue de la perception de la dégradation de leurs conditions de travail. On propose une autre méthode de travail. On ne veut pas faire de ce projet un prérequis dans les discussions qu'on a avec eux sur les conditions de travail, la gestion des plannings, le sens de leur travail. Ensuite on discutera de la permanence". De leur côté, les cadres grévistes réclament toujours la suspension du projet. Les négociations vont reprendre la semaine prochaine.