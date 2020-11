Plusieurs soignants du nouveau bâtiment Robec, qui réunit désormais les blocs opératoires du CHU de Rouen, ont exercé leur droit de retrait ce mercredi matin et ont effectué un signalement pour "danger grave et imminent" aux côtés de trois syndicats, la CGT, la CFDT et UNSA.

CHU de Rouen : un signalement pour "danger grave et imminent" déclenché dans le bâtiment Robec

Plusieurs soignants travaillant dans le nouveau bâtiment Robec du CHU de Rouen ont exercé leur droit de retrait ce mercredi matin. Avec trois syndicats, la CGT, la CFDT et l'UNSA, un signalement pour "danger grave et imminent" a également été déclenché. Avec ce droit de retrait, toutes les interventions programmées sont à l'arrêt, seules les urgences seront traitées.

La direction doit trouver des solutions rapidement pour accueillir au mieux les patients - Frédéric Louis

Les syndicats et les soignants espèrent des réponses de la direction, dès ce mercredi après-midi.

Un manque de communication

La faute à "des dysfonctionnements sur la nuit, sur du manque de matériel", explique Frédéric Louis, secrétaire de la section CFDT au CHU, "notamment dans les armoires à pharmacie où on ne retrouvait plus du matériel". Des problèmes déjà dénoncés, assure la CFDT, car ce regroupement pose des problèmes de logistique et "d'articulation entre les blocs".

"Avant, les soignants savaient où les choses se trouvaient et là, tout est réorganisé et les soignants ne s'y retrouvent plus", ajoute Frédéric Louis.