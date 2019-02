CHU de Saint-Étienne : fin de la grève en psychiatrie

Saint-Étienne, France

"La mobilisation paie". C'est l'une des phrases du communiqué de presse dans lequel la CGT et de FO du CHU de Saint-Étienne annoncent ce mardi la fin de la grève au service psychiatrie. Les deux syndicats ont signé avec la direction un protocole de sortie, après cinq mois de mobilisation. Cette grève prend fin un peu plus d'un an après la publication, début 2018, d'un rapport d'urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce rapport dénonçait des "traitements indignes" au service psychiatrique du CHU stéphanois.

Vigilance des syndicats et du collectif La Psy Cause

Le protocole d'accord de fin de grève signé ce mardi prévoit plusieurs mesures. D'abord des moyens humains supplémentaires, notamment grâce à l'enveloppe de 500.000 euros renouvelables accordée par l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. La formation des personnels va également être revue. Le troisième volet du protocole de sortie de grève concerne "l'accompagnement des réorganisations" au sein du service psychiatrie.

#Psychiatrie@ChuSaintEtienne#CHU42#Loire#saintetienne



Protocole de FIN DE GREVE

signé avec la Direction #CHUSE



Cependant, nos convictions restent intactes et nous saurons rester vigilants, mobilisés pour une psychiatrie Humaniste ! pic.twitter.com/3pjg2E3T6J — La Psy Cause (@cause_psy) February 12, 2019

Dans leur communiqué, les syndicats CGT et FO, et le collectif La Psy Cause promettent de "veiller à l’application de ce protocole de sortie de grève", et ajoutent que "la situation reste préoccupante" et que la nouvelle politique de santé du gouvernement,"qui vise à encore plus d’économie sur la santé, risque de rallumer la mèche de la contestation".