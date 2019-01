INFO FRANCE BLEU : la direction fait des annonces concrètes pour la psychiatrie au CHU de Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Un an après le rapport accablant du contrôleur général des lieux de privation de liberté et quatre mois après le début de la grève continue au service psychiatrie du CHU de Saint-Etienne, la direction tend la main au personnel. Le collectif Psy Cause évoque les mesures proposées par la direction et envisage une sortie de crise en ce début d'année 2019.

Une meilleure prise en charge des patients et une politique de recrutement

La direction s'engage sur plusieurs points, elle souhaite améliorer la prise en charge des patients et donc les conditions de travail du personnel.

Ouverture 7 jours / 7 des Centres Médico-Psychologiques (CMP) et non plus du lundi au vendredi. Cette proposition permettrait de désengorger les urgences le week-end puisque ces centres sont la porte d'entrée des patients en psychiatrie. De nouveaux crédits seraient alloués pour cette mesure.

Mise en place d'un protocole de coopération pour les personnels paramédicaux. Certaines tâches réalisées par des infirmiers et assistants sociaux doivent être revalorisées et inscrites dans un protocole pour éviter notamment des problèmes de responsabilité.

Renfort des équipes médicales. La direction du CHU de Saint-Etienne s'engage à poursuivre sa politique de recrutement.

Formation. La direction s'engage à maintenir une enveloppe complémentaire de formation de 40.000 € pour le pôle psychiatrie.

Améliorer la prise en charge des patients. La direction confirme sa volonté de construire un sas spécial psychiatrie aux urgences. Les travaux devraient débuter en ce premier trimestre 2019.

Ces mesures seront soumises à la Haute Autorité de santé et à l'ARS (Agence Régionale de Santé) qui affectera ou non des crédits au CHU de Saint-Etienne.

Psy Cause envisage une sortie de crise

Le collectif Psy Cause salue les propositions de la direction " elle nous a fait des propositions qui semblent aller dans notre sens" réagit Isabelle Bouligaud infirmière pédopsychiatre au CHU de Saint-Etienne, élue Force Ouvrière au CHSCT. Elle détaille la suite du calendrier " une assemblée générale est prévue ce lundi donc on va soumettre ces mesures à tous les membres du collectif".

Il y a un vrai effort fait par la direction — Isabelle Bouligaud

Isabelle Bouligaud envisage la fin de la grève "au regard de ces propositions [...] on peut envisager un protocole de sortie de crise".

Le collectif Psy Cause rencontre ce lundi 14 janvier Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et président du Conseil de surveillance du CHU.