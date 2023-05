CHU de Saint-Étienne : la réorganisation du travail des cadres de nuit inquiète les syndicats

Un appel à la grève et un rassemblement ont été lancés au CHU de Saint-Étienne : un rendez-vous est prévu ce mercredi à 19h devant le hall A-B par une intersyndicale SUD, CGT, FO. Les syndicats dénoncent un projet de la direction de diminuer le nombre de cadres travaillant de nuit. Il passerait de 9 à 6 équivalents temps pleins à partir du 1er juin.

"Quand il faut se déplacer la nuit sur le site de l'hôpital Nord qui est quand même grand, et quand vous vous déplacez seuls, oui, j'ai entendu des agents qui parlaient de peur", raconte Cathy Savin infirmière de nuit au CHU de Saint-Étienne et membre de la CGT. Pour elle, la diminution du nombre de cadres de santé la nuit va accentuer ce sentiment d'insécurité. Mais pas seulement. "Le fait de perdre ces cadres de nuit qui, même si elles ne passaient pas chaque nuit, étaient présentes. On savait qu'à un moment de la nuit, elles pouvaient passer, venir faire un tour. C'est important pour les équipes. Par rapport à l'insécurité, il peut y avoir parfois des altercations, des choses comme ça et on a fait appel aux cadres qui sont aussi des personnes ressources pour poser les choses, pour apaiser. Parfois, on a réussi à débloquer des situations qui auraient peut-être pu dégénérer grâce à la présence des cadres, à temporiser. Et ça s'est bien passé. Donc c'est un vécu et c'est pour ça que je suis contre la suppression des cadres de nuit".

La direction du CHU explique de son côté que "les difficultés de recrutement sur ce type de poste de nuit conduisent à devoir prendre acte d’une organisation à 6 comme cela est désormais fréquemment le cas depuis plusieurs mois. Cette nouvelle organisation entrera en vigueur à compter du 1er juin et sera déployée progressivement dans l’ensemble des services au cours des prochains mois. Dans ce cadre, la gestion des plannings, hors remplacements de dernière minute, sera assurée par les cadres de jour comme cela est le cas dans la quasi-totalité des établissements. Cette nouvelle organisation permettra d’une part de mettre en place une gestion uniforme entre les équipes de jour et de nuit d’un même service, et d’autre part de recentrer l’encadrement de nuit sur l’accompagnement auprès des équipes de soins en les déchargeant de ces tâches administratives".

Le CHU recrute : les annonces des postes disponibles se trouvent sur son site internet .