CHU de Saint-Étienne : une application pour faire face à l'absentéisme des salariés

Pour pallier aux absences de dernier moment dans leurs services, les cadres du CHU de Saint-Étienne utilisent depuis un an l'application Whoog, qui leur permet d'envoyer l'offre de remplacement via cette application aux salariés volontaires.

Depuis un an le CHU de Saint-Étienne utilise une application pour faire face à l'absentéisme. Whoog permet aux chefs de service d'envoyer des demandes de remplacements d'urgence aux salariés volontaires et utilisateurs de Whoog, en cas de pépin dans le service cardiologie, ou en pédiatrie par exemple. Les salariés connectés à cette plateforme reçoivent alors une annonce sur téléphone ou par mail et sont libres de répondre ou pas à la demande.

8% des salariés du CHU sont absents chaque jour en moyenne. Et Whoog rassemble 500 utilisateurs sur les 3000 aides-soignants et infirmiers. Aisha travaille de nuit en tant qu'aide-soignante et a déjà effectué huit remplacements grâce à Whoog en un an. "Les offres sont en général proposées aux étudiants et aux retraités. Et ensuite on nous appelle si personne ne répond à l'offre" explique la salariée qui apprécie de recevoir des notifications sur son portable ou des mails sur son ordinateur, lorsque l'hôpital cherche un remplacement d'urgence. "On peut voir les offres chez nous et ça facilite les choses" termine-t-elle. Ces remplacements sont payés en heures supplémentaires, une façon aussi d'arrondir les fins de mois. "Quand j'ai besoin de faire des heures supplémentaires je regarde Whoop" déclare Aisha. Cette véritable plateforme spécialisée dans les ressources humaines présente aussi un autre avantage d'après Philippe Giouze, le directeur des ressources humaines du CHU de Saint-Étienne. "Cela garantit aussi un accès égal des offres de remplacements aux professionnels. Avant Whoog, il y avait toujours des gens qui se plaignaient qu'on ne fasse pas appel à eux" analyse le directeur. L'utilisation de Whoog a été validée l'année dernière par les syndicats en CHSCT.

Un droit à la déconnexion pour les salariés

Un des avantages d'après la direction du CHU de Saint-Étienne c'est que le salarié a moins le couteau sous la gorge en cas de demande impromptue de remplacement pendant ses repos. Il existe un droit à la déconnexion explique Guerric Faure un des fondateurs de Whoog.

20% des CHU en France utilisent Whoog. Le Groupement Hospitalier des Territoires de la Loire expérimentera la plateforme dans quelques mois.