CHU de Toulouse : " Les urgences ne sont pas un magasin dans lequel on se sert", rappelle le directeur du SAMU

Toulouse, France

Une partie du personnel des urgences de l'hôpital Purpan se mobilise une nouvelle fois ce jeudi. Plusieurs soignants se mettent symboliquement en grève pour faire pression sur la direction du CHU de Toulouse à qui ils réclament des moyens supplémentaires. Sur France Bleu Occitanie ce matin, le directeur du SAMU 31 réagit à ce mouvement national entamé il y a plus de six mois.

"Les urgences c'est déjà 5% d'augmentation d'activité par an depuis toujours"— Vincent Bounes, directeur du SAMU 31

Pour Vincent Bounes, la crise aux urgences est "multifactorielle". Le directeur du SAMU 31 détaille les difficultés des hôpitaux : " Les urgences c'est déjà 5% d'augmentation d'activité par an depuis toujours. Ce sont aussi des filières d'aval et d'amont qui sont un peu bouchées. S'il y a besoin de faire quelque chose c'est de réorganiser, probablement et ponctuellement rajouter un peu de personnel mais il faut bien vous dire que si on rajoute dix, vingt, trente, quarante infirmières il y a forcément un effet plafond".

"Ce qu'il faut c'est que les patients ne restent pas longtemps aux urgences" — Vincent Bounes, directeur du SAMU 31

Si les urgences sont saturées c'est aussi parce qu'elles ne sont pas utilisées à bon escient selon Vincent Bounes. Il interpelle la population : " Il faut comprendre que les services d'urgences ne sont pas entre guillemets un magasin dans lequel on va, on se sert et on repart. C'est vraiment un besoin qu'on a, ça c'est important".

_"_Je pense que la direction va faire des propositions. Il faut que tout le monde essaye de travailler ensemble" — Vincent Bounes, directeur du SAMU 31

Le directeur du SAMU 31 veut calmer le jeu entre grévistes et direction : " Je suis sûr qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Je pense que la direction va faire des propositions. Il faut que tout le monde essaye de travailler ensemble, c'est très compliqué donc encore une fois la solution ne va pas arriver tout de suite".