CHU de Tours : Prenons le cancer à la gorge ! semaine de sensibilisation du 16 au 20 Septembre

CANCERS DE LA GORGE : MIEUX RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES ET CONSULTEZ PLUS TÔT

Du 16 au 20 septembre se tiendra la 7è semaine de sensibilisation aux cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS). Placée sous l’égide de la Société Francaise de Cancérologie Cervico-Faciale, cette campagne MAKESENSE a pour but d’améliorer la communication et l’information des patients et notamment d’inciter les patients alcoolo-tabagiques à consulter plus tôt en les alertant sur les symptômes à risque. Pour mémoire, les cancers représentent 15 000 nouveaux cas par an en France et touchent principalement les hommes après 60 ans. Les facteurs de risques principaux sont l’intoxication tabagique et la consommation régulière d’alcool.

Les cancers des voies aérodigestives supérieures se situent au 8ème rang des cancers les plus fréquents, tous sexes confondus. Leurs diagnostics est souvent très tardif avec de ce fait un pronostic qui est sombre et des traitements qui sont souvent mutilants.

Les signes cliniques de ces tumeurs sont souvent limités. Une simple difficulté à la déglutition, une voix un peu plus rauque, un aphte qui saigne , si ces signes durent plus de 2 à 3 semaines.

Les facteurs de risque reconnus sont le tabagisme, la consommation régulière d’alcool et l’infection par le virus HPV (human papilloma virus). Ce dernier facteur de risque est responsable de 35% des cancers des amygdales.

La vaccination protège de l’infection par ce virus, elle doit être faite avant l’âge adulte (avant les premiers rapports sexuels) pour les filles et les garçons. Actuellement seul la vaccination des jeunes filles est prise en charge par la sécurité sociale.

Au CHRU de Tours Le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, le service de chirurgie maxillo-faciale et le service de radiothérapie du CHRU prennent en charge plus de 250 nouveaux patients atteint de ces cancers chaque année. Les traitements sont de plus en plus efficaces surtout si le diagnostic est fait tôt (90% de guérison pour les stades précoces).

