CHU de Tours : 1,3 millions de patients accueillis en 2017

Tours, France

Le Centre Hospitalier Universitaire de Tours a publié ce mardi son bilan d'activité 2017. Une somme de chiffres pour traduire la vie et les activités du premier employeur de la Région Centre Val-de-Loire avec 8.831 employés à temps plein qui travaillent dans plus de 140 métiers

Chaque jour, en 2017, le CHU a accueilli en consultation externe et en hospitalisation plus de 3.500 patients très majoritairement de l'Indre-et-Loire (49,69%), mais aussi du Loir et Cher, du Cher ou encore de l'Indre. Cela représente plus de 1,3 millions de patients accueillis chaque année.

Durée moyenne des séjours : 3 jours

Sur l'année 2017, le nombre d'hospitalisations a progressé de 2,5% pour un total de plus de 108.000 patients entrés pour une semaine ou en hospitalisation de jour. Près de 37.000 opérations ont eu lieu dont plus de 250 réalisées par le robot chirurgical.

A cette activité d’hôpital s'ajoutent près de 410.000 consultations externes et les 110.000 patients accueillis aux urgences (+2,5%).

Le CHU du Tours est un centre de transplantations multi-organes. En 2017, 279 greffes de reins, de foie ou de cœur ont été réalisées. C'est aussi un centre national de référence pour le VIH et la prise en charge des infections ostéo-articulaires.

1.826 patients hospitalisés par jour, et 1.805 patients en consultations externes par jour

Enfin le portrait ne serait pas complet sans le budget du CHRU : 670 millions d'euros, avec un déficit de 7 millions d'euros.

Au delà de ce bilan chiffré, le CHU est en cours de transformation profonde et des conflits liés aux fermetures de lits ou au non-remplacement de certains postes secouent régulièrement certains services. Le projet Hôpital Trousseau 2026 prévoit jusqu'à 133 suppressions de lits avant 2019. Ce plan de restructuration du CHU de Tours prévoit notamment le regroupement de nombreux services dans un nouveau bâtiment à Trousseau d’ici 2026.

En Chiffres