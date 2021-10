PHOTOS : Un jardin thérapeutique pour les enfants autistes au CHU de Montpellier

Ce jeudi 30 septembre 2021, le CHU de Montpellier a inauguré son jardin thérapeutique, destiné aux enfants autistes. Ce jardin est l'occasion, pour les professionnels de santé, de stimuler les sens de ces petits et de déclencher des interactions avec et entre eux.

Depuis le début du mois de septembre 2021, l'unité du CHU de Montpellier qui s'occupe des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique est dotée d'un nouvel outil. Les professionnels de santé travaillent avec un jardin thérapeutique. Le projet a mis deux ans avant de voir le jour. Il a été réalisé grâce au travail conjoint des professionnels de santé, des Espaces verts du CHU et de paysagistes.

Un jardin sensoriel

Au départ, c'était un terrain en friche. Aujourd'hui, le jardin est d'un vert flamboyant, équipé d'un bac à sable, d'une fontaine à eau ou de plants de groseille. Tous ces éléments sont propices à stimuler les enfants autistes. Chez ces derniers, les cinq sens n'ont pas la même intensité. Ils sont hyper ou hyposensibles.

Le jardin a été réalisé grâce au travail conjoint des professionnels de santé, des Espaces verts du CHU et de paysagistes. © Radio France - Clara GUICHON

"Ici, il y a une plante que j'adore", sourit Véronique Thouroude, infirmière dans cette unité du CHU de Montpellier. Elle a participé à la création de ce jardin. "On les surnomme les feuilles de lapin. C'est tout doux... Et, par exemple, un enfant très sensible au toucher voudra peut-être tester cette texture... Et après, on pourra passer aux autres plantes qui sont à côté. Le romarin ou la verveine."

La fontaine du patio, par exemple, a de multiples fonctions, explique Véronique Thouroude, infirmière Copier

Créer des interactions

En un mois, Véronique Thouroude a déjà vu des progrès, notamment avec un petit garçon, sensible au toucher. Il n'aime pas sentir quelque chose sur sa peau, effleurer des matières différentes ou plonger ses mains dans la terre. Lors d'une séance, elle lui a montré un ver de terre qui se promenait dans le jardin... "Et bien tout simplement, il l'a touché! Il l'a touché et il l'a attrapé", s'émerveille-t-elle.

Le jardin thérapeutique offre aussi des prétextes aux interactions entre les professionnels de santé et les enfants. "Par exemple, ils vont essayer de toucher les chemins sensoriels, ces chemins qui mélangent différentes textures. Puis ils vont nous regarder pour nous demander s'ils ont le droit, explique Delphine Boubli, celle qui est à l'origine du jardin thérapeutique. Si une abeille passe, ils vont peut-être venir se réfugier auprès de l'adulte référent. C'est tout ça, aussi, qu'on va venir travailler."

Plonger les enfants dans ce jardin est un baptême du feu, complémentaire aux autres activités, explique Delphine Boubli, psuchomotricienne Copier