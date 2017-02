CHU Poitiers : Apaiser les malades du cancer avec des huiles essentielles

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, ce samedi 4 février, petit zoom sur les biens faits des huiles essentielles pour les patients atteints d'un cancer. Au CHU de Poitiers, elles sont utilisées depuis 5 ans, au centre d'hématologie.

"Ça sent bon", c'est la première chose que disent les malades, raconte Nathalie Foucher, infirmière au pôle cancérologie de Poitiers. Depuis 5 ans, elle et ses collègues utilisent des huiles essentielles pour apaiser les malades. Tous sont atteints par le cancer et passent de longues semaines au CHU. Mais à Poitiers, fini l'odeur d'hôpital, les patients ont le choix entre orange douce et mandarine verte.

"Les huiles sont efficaces sur les personnes stressées" - une infirmière

Un diffuseur est installé directement dans les chambres et vient répandre le doux parfum. "ça donne un effet cocooning", explique l'infirmière. Depuis qu'elle utilise cette méthode elle a remarqué des effets positifs sur ses patients. "Les huiles sont efficaces sur les personnes stressées", avoue-t-elle . "Pour s'endormir, le malade fait des exercices respiratoires avec les huiles essentielles et ça détend ses muscles".

L'expérience devrait se généraliser

Les malades, eux, en redemandent ! "Certains continuent à utiliser les huiles chez eux", sourit Nathalie Foucher. "Moi-même je m'y suis mise, juste avant de m'endormir je mets en route mon diffuseur". L'expérience s'est étendue au site de Montmorillon et le pôle cancérologie de Poitiers voudrait maintenant généraliser l'expérience à l'ensemble de son service.