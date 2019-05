VIDÉO - CHU de Saint-Etienne : un clip pour recruter des médecins fait le buzz

Le service réanimation et anesthésie recherche 13 médecins

Saint-Étienne, France

Avec près de 25.000 vues en cinq jours sur Youtube, le clip de l'unité de surveillance continue post opératoire fait le buzz sur internet. Le but : recruter au moins 13 médecins anesthésistes partis depuis novembre à la retraite ou dans le privé.

Une situation dramatique

Tout a commencé grâce à l'imagination des 40 aides soignantes de l'unité de surveillance continue post opératoire qui ont eu l'idée de réaliser ce clip. " A l’hôpital de Saint-Chamond, la maternité a failli fermer et grâce à un clip ils ont pu recruter des gynécologues" explique Nacera, cadre infirmière. L'urgence au CHU c'est de recruter au moins treize médecins anesthésistes avant l'été. "La situation est inquiétante sur le territoire parce que le risque c'est qu'on ferme des lits" s'inquiète Nacera.

Opération séduction

Que ce soit dans le stade Geoffroy Guichard ou à la cité du design, ce clip c'est aussi une vrai carte postale sur Saint-Etienne pour attirer comme l'explique Christelle, agent de santé "on peut penser qu'à la base la ville de Saint-Etienne n'est pas très attirante, parce qu''il y a Lyon pour trouver du travail, mais au contraire ! On a voulu mettre en avant les atouts de la ville pour montrer qu'à Saint-Etienne on est bien aussi !"

En attendant que la vidéo porte ses fruits, une fusion des services SCPO et Réanimation sont prévu cet été pour pallier au manque de médecins.