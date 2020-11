Ciboure : Ilune va réaliser un essai de traitement contre le syndrome de Wolfram

"L'espoir il est énorme". Les mots de Peio Dufau, le papa de la jeune Ilune, 13 ans, scolarisée en 4ème au collège Piarres Larzabal à Ciboure. Lundi 23 novembre prochain, sa fille va participer à un essai thérapeutique très prometteur à Montpellier pour lutter contre sa maladie, le syndrome de Wolfram.

Le syndrome de Wolfram, c'est une maladie orpheline et dégénérative qui touche seulement une cinquantaine de personnes en France. Des symptômes importants: le diabète, une diminution de l’ouïe ainsi que de la vue, etc. Autant de symptômes dont souffre la petite Ilune.

L'espoir du test

L'essai qui va être réalisé à Montpellier s'appelle "Treat Wolfram". Il fait partie d'un test à l'échelle européenne, dont Ilune sera la première française à participer. "D'un côté je suis stressé parce que je vais avoir pas mal d'examens", avoue la collégienne. "Et à la fois je suis très excité, parce que c'est un pas de plus en avant, ça me donne de l'espoir comme quoi tout est possible, que c'est possible que j'ai une meilleure vie et une meilleure vue".

Ilune joue du triki, du piano, fait du solfège, à côté de sa scolarité au collège Piarres Larzabal à Ciboure © Radio France - Anthony Michel

Un espoir que partage son papa Peio Dufau: " Le but du médicament, l'objectif des chercheurs c'est de limiter voire bloquer la maladie, et ça n'a pas de prix". Un médicament sous forme de gouttes, que devra prendre Ilune tous les jours à partir de ce premier rendez vous à Montpellier.

De son côté Peio Dufau continuera de se mobiliser dans le cadre de l'association "Syndrome de Wolfram". En trois ans, ils ont réussi à récolter 90 000 euros pour la recherche.