Cigarette électronique : oui, "ça peut marcher pour arrêter le tabac"

Spoiler : oui, la cigarette électronique pour arrêter le tabac, "ça peut marcher", explique sur France Bleu Breizh Izel, Véronique Le Denmat, médecin tabacologue au CHRU de Brest dans le Finistère. Elle intervient dans la soirée sur le sujet dans le cadre des Lundis de la santé.

Pas de souci pour "divulgacher" (spoiler) la conférence, qui doit répondre aux questions des vapoteurs, qui sont plus de 4% à prendre la e-cigarette au quotidien. Plus d'un tiers des Français ont déjà tenté d'ailleurs.

Garder le geste

L'e-cigarette n'est pourtant pas la panacée, "les études le montrent, la cigarette électronique a une efficacité évidente. On préfère en première intention recommander des traitements pharmacologiques mais l'e-cigarette peut être associée."

Car la cigarette électronique a un avantage. Contrairement à la gomme ou au patch, elle se tient à la main. "Ça garde l'intérêt de l'objet. Souvent le fumeur dit "comment je vais faire quand je vais voir mes collègues fumer pendant les pauses". Ce n'est pas vrai pour tous mais certains veulent garder le geste et l'impression d'aérosol."

Le problème n'est pas la nicotine

Alors faut-il prendre des liquides avec ou sans nicotine ? "La nicotine ce n'est pas un danger. Qu'il y ait de la nicotine dans une vape, c'est même mieux car c'est à ce produit là que les consommateurs sont dépendants." Attention tout de même. "La cigarette électronique n'est pas neutre. Si la toxicité de la vraie cigarette est de 100%, on estime que la e-cigarette est à 5% selon plusieurs études donc le problème à terme est de pouvoir s'en passer."

Ce n'est pas une bonne idée de commencer

Le problème est aussi ces jeunes, mineurs, qui arrivent à se procurer e-cigarette et liquides aromatisés, qui parfois vapotent sans même être passé par la case tabac. "Aux Etats-Unis, la e-cigarette semble être une porte d'entrée vers le tabagisme. Ça n'a pas l'air d'être le cas en France. Les utilisateurs ne semblent pas ensuite être consommateurs de tabac mais ce n'est pas une bonne idée de commencer, ce n'est pas un produit neutre, mais il ne faut pas non plus être trop alarmistes là-dessus."

La conférence dans le cadre des Lundis de la santé s'intitule "Impacts de la cigarette électronique : comment réussir". Elle a lieu à 18h30 ce lundi à la faculté de droits, d'économie et de gestion (12 rue de Kergoat à Brest). Entrée gratuite.