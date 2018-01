La cigarette électronique serait-elle plus nocive que ce que les vapoteurs ne le pensent ? C'est ce que sous-entend une étude publiée lundi par des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de New York. Selon ses premiers résultats après tests sur des souris et des cellules humaines, la vapeur de nicotine augmente les risques de cancer et de maladies cardiaques.

Des dommages dans les poumons, la vessie, le cœur

Les rongeurs, exposés au vapotage pendant douze semaines, ont aspiré de la vapeur de nicotine équivalente en dose et durée à dix ans de vapotage pour les humains. A la fin de cette expérience, les scientifiques ont constaté des dommages dans l'ADN des cellules des poumons, de la vessie et du cœur de ces animaux, ainsi qu'une réduction du niveau de protéines réparatrices des cellules dans ces organes (comparativement aux souris qui avaient respiré de l'air filtré pendant la même période).

Des effets néfastes similaires ont été observés dans des cellules humaines de poumon et de vessie exposées en laboratoire à de la nicotine et à un dérivé cancérogène de cette substance (nitrosamine). Ces cellules ont subi notamment des taux plus élevés de mutations tumorales.

"Une alternative plus sûre"

"Bien que les cigarettes électroniques contiennent moins de substances carcinogènes que les cigarettes conventionnelles, le vapotage pourrait présenter un risque plus grand de contracter un cancer pulmonaire ou de la vessie ainsi que de développer des maladies cardiaques", écrivent les chercheurs.

Les fabricants de cigarettes électroniques font valoir qu'elles sont une alternative plus sûre que les produits traditionnels du tabac. Des recherches pour examiner les effets à long terme sur la santé du vapotage ont été effectuées mais les conclusions sont mitigées.