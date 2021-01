Cinéma : le Pathé de Belfort a perdu 310.000 spectateurs en 2020

Les chiffres récemment communiqués par le CNC, le Centre National du Cinéma, parlent d'eux-mêmes. Fermés ou contraints de réduire leurs capacités une grande partie de l’année écoulée, les salles ont vu leur fréquentation chuter de 70% par rapport 2019. D’après un rapport de l’organisation de la profession, les cinémas ont enregistré un peu pus de 65 millions d’entrées contre ....213 millions en 2019.

C'est triste, c'est vide mais c'est une situation exceptionnelle - Betty Andrieux, directrice du cinéma Pathé de Belfort

Environ 70% d'entrées en moins, c'est aussi la tendance dans les principaux complexes du nord Franche-Comté : le Cinéma Pathé de Belfort et le Mégarama d'Audincourt. Le premier a enregistré 310 000 entrées de moins par rapport à 2019, le second a perdu 250.000 spectateurs en un an. "On ne va pas le cacher, c'est catastrophique. C'est triste, c'est vide mais c'est une situation exceptionnelle", explique Betty Andrieux, directrice du cinéma Pathé de Belfort qui compte quatorze salles.

Les deux cinémas sont restés fermés six mois sur douze l'an dernier. "Ma famille fait du ciné depuis 1914, on n'a jamais vu une chose pareille même en temps de guerre", confie le patron du Mégarama, dix salles à Audincourt. "Toutes les vacances ont été ratées", ajoute Christian Bouchu.

Les spectateurs reviendront avec force, ils l'ont déjà montré - Christian Bouchu, directeur du Mégarama

Les professionnels du secteur reconnaissent qu'il faudra du temps pour redémarrer "la machine" mais "il y a une attente, une demande", indique Betty Andrieux. "Quand les salles rouvriront, les spectateurs reviendront avec force. Ils l'avaient déjà prouvé l'an dernier à la fin du premier confinement", se souvient Christian Bouchu. Avec cette année, les Tuches 4 et le nouveau James Bond, ils gardent le sourire et son prêts ... à repasser à l'action.

Pas de réouverture le 7 janvier

Les spectateurs devront encore patienter avec de retourner dans les salles de projection. Interrogé le 1er janvier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que les établissements culturels cinémas, théatre etc.- ne pourraient pas rouvrir le 7 janvier, date prévue pour le prochain point sur les conditions sanitaires. Cette date avait été donnée en décembre dernier aux professionnels si la situation sanitaire le permettait. D'autres annonces sont attendues au cours de la semaine de la rentrée.