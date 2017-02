Cinq chercheurs brestois dans une expédition polaire inédite

Des scientifiques brestois participent en ce moment à une expédition internationale autour de l'Antarctique. Aux côtés de 50 chercheurs de toutes nationalités, ils tentent de comprendre les changements des océans.

Quelles seront les évolutions des océans et du climat dans les prochaines années ? Pour tenter de répondre à cette question, l'Institut Polaire suisse a lancé une vaste expédition internationale. Objectif : faire le tour de l'Antarctique, à bord d'un navire russe, l’Akademik Treshnikov, et étudier la composition de l'Océan Austral.

Un laboratoire scientifique qui étudie la composition de l'eau en continu

Sur ce bateau, 55 chercheurs de tous les pays, dont 5 Brestois qui se relayent sur les différentes parties du voyage. Parmi eux, Nicolas Cassar, chercheur à l'IUEM, l'Institut Universitaire Européen de la Mer basé à Brest, et chef de la mission française. Il vient de passer plusieurs semaines dans l'Océan Austral à bord du navire scientifique.

On fait des études océanographiques en continu sur le bateau - Nicolas Cassar, chef de la mission française et chercheur à Brest

"Sous le bateau, on a un tuyau qui pompe de l'eau salée et qui l'apporte sur le navire, raconte le chercheur. Là, on fait des études océanographiques en continu : on regarde notamment la composition de l'eau et les micro-organismes qui y vivent."

Comprendre l'avenir du climat à partir de l'Océan Austral

L'équipe française étudie le rôle du phyto-plancton dans la régulation du climat. 40% du CO2 stocké dans les océans est en effet présent dans l'Océan Austral.

Le but ? "Comprendre l'état des océans, pour essayer de comprendre comment ils vont évoluer", répond Nicolas Cassar. "Les océans ont un impact majeur sur notre climat, c'est donc important pour comprendre l'avenir de notre planète."

Suite à cette expédition, les scientifiques disposeront, pour la première fois, d'un Atlas biologique des micro-organismes présents dans l'Océan Austral.