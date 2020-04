Cinq conseils pour adapter son alimentation pendant le confinement

Le confinement que nous vivons actuellement est synonyme de sédentarité. Notre experte France Bleu, la micronutritionniste Valérie Espinasse, nous donne ses cinq conseils pour adapter notre alimentation.

Il est tellement facile en ce moment de se laisser aller et de manger n'importe quoi, n'importe quand. Qui n'a pas cédé à la tentation de manger trop gras ou trop sucré ? Derrière cette envie de nourriture réconfort, il ne faut pas oublier que bien s'alimenter est fondamental.

Notre experte, Valérie Espinasse, micronutritionniste, nous donne ses cinq conseils afin d'adapter notre alimentation et de conserver ainsi un bon équilibre nutritionnel pendant cette période de sédentarité obligée.

1. Limiter les sucres industriels

Quand on parle de sucres industriels, il faut penser à ceux que l'on trouve dans les pâtisseries, les biscuits. Une astuce pour la cuisine : diminuer de moitié les quantités de sucre qui sont recommandées dans les recettes.

2. Des fruits et légumes pour chaque repas

Ne surtout pas oublier de manger des fruits et/ou des légumes à chaque repas. Une astuce diététique : commencer chaque repas avec un potage ou une salade. Votre corps aura ainsi la sensation de satiété qui diminuera l'envie de manger plus pour la suite du repas.

3. Limiter les féculents

Il est nécessaire de limiter la consommation des féculents (pâtes, riz, pommes de terre...) à une fois par jour. Attention ! Il est à rappeler que la farine est un féculent donc si on mange un gâteau, on ne mange pas d'autres féculents au cours de la journée.

4. Trois repas par jour

Pour éviter les méfaits du grignotage, il est préférable de limiter sa ration alimentaire quotidienne à trois repas par jour ou à deux principaux repas avec une collation.

5. Prendre du plaisir à cuisiner

Le dernier conseil et peut-être le plus important : prendre du plaisir à cuisiner et réapprendre à cuisiner en famille.

