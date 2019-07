Cinq conseils pour ne pas devenir la cible préférée des moustiques

Tout le monde n'est pas égal face aux attaques de moustiques. Plusieurs facteurs rentrent en compte, dont certains ne peuvent pas être modifiés. Par exemple, "les groupes sanguins de type O sont beaucoup plus favorables aux piqûres, que les groupes sanguins de type A", détaille Rachid Foudi, spécialiste de la désinsectisation au laboratoire Sublimm. Par contre, certains paramètres peuvent être changés. Voici nos cinq conseils pour vous prémunir des piqûres de moustiques.

1. Boire moins de soda et moins d'alcool

"Un sang qui va être beaucoup plus riche en glucide que d'autre, un sang beaucoup plus sucré" va attirer plus les moustique, explique Rachid Foudi. En limitant la consommation de soda, de sirop et d'alcool, on a moins de sucre dans le sang.

2. Eviter les activités physiques qui font transpirer

Difficile de ne pas transpirer en cette période estivale, mais limiter les activités physiques aide à esquiver les insectes vampires. Avec la sueur, "la peau va produire un cocktail composé d'acide lactique et de l'odeur corporelle, qui va attirer plus le moustique", précise le spécialiste de désinsectisation. "Soyez faignants pendant cet été, surtout pendant les périodes de grosse chaleur. C'est un bon moyen de réduire les piqûres."

3. S'habiller avec des couleurs claires

Les moustiques ne sont pas gothiques, mais ils perçoivent mieux les teintes sombres, comme le noir ou le bleu marine. Si vous favorisez des vêtements dans les tons clairs, ces insectes auront plus de mal à vous repérer et, donc, à vous prendre pour cible.

4. Porter des vêtements couvrants

Si vous partez en balade près d'un lac ou en forêt, vous risquez de croiser beaucoup de moustiques. Pour les bloquer, "favoriser des tenues qui couvrent la totalité du corps, donc manches longues et pantalons", conseille Rachid Foudi. "Si vous y allez en short et en tee-shirt, _vous devenez un garde-manger à moustiques_."

5. Installer des moustiquaires

Halte aux bombes d'insecticides dangereuses pour notre santé et celle de la planète. Pour lutter contre les moustiques, qui prolifèrent, il faut "adopter de nouvelles façons de vivre avec", selon l'expert en désinsectisation. "La mise en place de moustiquaires au niveau des fenêtres est une chose banale, mais c'est très efficace pour se protéger à l'intérieur des bâtiments."