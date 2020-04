Cinq conseils pour limiter sa consommation de sucre

L'envie de sucre et le stress vont souvent de pair. Mais manger trop sucré n'est pas bon pour notre santé. Notre experte Valérie Espinasse nous donne ses cinq conseils pour ne pas céder à la tentation.

Pour beaucoup, les douceurs sucrées réconfortent. En cette période de stress, cette envie se fait encore plus sentir. Si le sucre est un allié de l'âme, il l'est beaucoup moins pour notre santé.

Notre experte, Valérie Espinasse, micronutritionniste, nous donne ses cinq conseils pour limiter la consommation de sucre.

1. Prendre un petit-déjeuner salé

On dit souvent que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et si on changeait nos habitudes avec un petit-déjeuner salé. Finies la confiture sur nos tartines, les céréales souvent trop sucrées. Faisons place au jambon, au blanc de dinde, au fromage. L'envie de sucre se fait ainsi moins sentir le long de la journée.

2. Grignoter, oui, mais des fruits à coque

En général, le grignotage a lieu à toute heure de la journée et il n'est pas sans incidence sur la santé. Si l'envie est plus forte, une solution : les oléagineux ou fruits à coque. Les amandes, les noix ou bien encore les noisettes sont à consommer sans modération. Aliments sains, ils sont les meilleurs alliés pour une petite faim.

3. Le chocolat noir pour une collation

Et si on faisait une petite pause ? On est en plein milieu de l'après-midi et l'heure du dîner est encore loin. Un instant goûter ? Pourquoi pas, mais pas avec n'importe quoi. Favoriser le chocolat noir qui reste un instant gourmand mais allégé en sucre.

4. Limiter la part de sucre dans les recettes de cuisine

Limiter sa consommation de sucre ne veut pas dire s'interdire de cuisiner et de faire des gâteaux. Un conseil : diviser par deux la part de sucre indiquée dans les recettes. Le résultat reste savoureux.

5. Les bienfaits du magnésium

Si malgré tout, l'envie de sucre est trop tenace, il reste une solution : faire une cure de magnésium et plus spécifiquement de magnésium marin. Avec une prise le matin et à midi, ce conseil de micronutrion va réguler et limiter l'envie de sucre au cours de la journée.

Retrouvez d'autres conseils de Valérie Espinasse

Il est tellement facile en ce moment de se laisser aller et de manger n'importe quoi, n'importe quand. Qui n'a pas cédé à la tentation de manger trop gras ou trop sucré ? Derrière cette envie de nourriture réconfort, il ne faut pas oublier que bien s'alimenter est fondamental.

à lire aussi Cinq conseils pour adapter son alimentation pendant le confinement

Pour aller plus loin

Vous pouvez retrouver les conseils de Valérie Espinasse dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission ! sur France Bleu.

Si vous souhaitez découvrir une nouvelle façon de penser la nutrition, vous pouvez consulter son site internet. Micronutritionniste, Valérie Espinasse propose une nutrition personnalisée grâce à des tests d’intolérances alimentaires.

Et si on restait en contact ? Inscrivez-vous à notre newsletter