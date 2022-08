Cinq millions d'euros en PACA pour améliorer la rééducation après un accident de la route

Les traumatismes dus aux accidents de la circulation constituent un enjeu de santé publique. Bien que le nombre d’accidents sur les route ait baissé pendant la pandémie en 2020 et 2021, le retour à la normale laisse craindre une remontée du nombre de blessés semblable à 2019 (73 000 blessés par an selon le ministère de l’Intérieur). L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur annonce ce lundi un chèque de cinq millions d'euros pour améliorer la rééducation dans la cinquième région la plus accidentée de France. Un chèque qui ira aux structures de soin de suite et de réadaptation et aux services médico-sociaux impliqués dans la prise en charge des blessés.

Pour faire quoi ?

des simulateurs de conduite et véhicules auto-école à double commande pour la réadaptation à la conduite automobile dans des centres de rééducation

des exosquelettes d'assistance à la marche, casques de réalité virtuelle pour mise en situation, appareils de stimulation neuro sensorielle

l’installation d’un appartement thérapeutique pour la simulation des conditions de vie au domicile

Quels sont les établissements azuréens qui vont bénéficier de l'enveloppe ?

Cinq millions d'euros alloués pour cette année seront répartis entre les différents services de la région. Et parmi les établissements retenus, il y aura donc trois services dans les Alpes-Maritimes.