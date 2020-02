Cinq nouveaux cas de coronavirus, des malades hospitalisés à Saint-Étienne

La ministre de la santé Agnès Buzyn annonce la contamination au coronavirus de cinq nouvelles personnes sur le territoire français. Au total, 11 personnes ont été hospitalisées, dont les proches des patients contaminés, à Saint-Etienne, Lyon et Grenoble. Leur état de santé n'est pas inquiétant.

Saint-Étienne, France

Cinq nouveaux cas de coronavirus viennent d'être confirmés en France par la ministre de la santé Agnès Buzyn. Un ressortissant britannique, en vacance en Haute-Savoie, a contaminé d'autres personnes qui résidaient dans le même chalet. Il revenait d'un séjour à Singapour.

Pour autant, la ministre se veut rassurante : "leur état clinique ne présente aucun signe de gravité" affirme-t-elle.

Ces cinq personnes, quatre adultes et un enfant, ainsi que six autres proches ont tous été hospitalisés entre les hôpitaux de Saint-Étienne, Lyon et Grenoble dans la nuit de vendredi à samedi. Ils sont tous de nationalité britannique.

Le CHU de Saint-Étienne est prêt à faire face

Invité sur France Bleu Saint-Étienne Loire le 28 janvier dernier, le Professeur Philippe Berthelot, chef du service d'infectiologie, assure que le CHU de Saint-Etienne est prêt pour faire face au coronavirus : "On hospitalise les patients dans des chambres avec une ventilation spécifique, ce qui évite la dissémination d'un air éventuellement contaminé. Ensuite on a les moyens diagnostiques de déterminer si le patient est infecté ou non par ce coronavirus."

Le Pr. Berthelot se disait finalement plus inquiet face à l'épidémie de grippe que celle du coronavirus : "La grippe c'est 8000 à 12 000 morts par an en France. Il y a un vaccin sous-utilisé et une culture à développer autour de la transmission des virus respiratoires."