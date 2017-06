Le 22 juin, c’est la journée nationale du don d’organes. Une question qui reste encore tabou dans de nombreuses familles. Pour vous aider à vous positionner : voici les réponses aux cinq questions qu’on se pose le plus souvent. Avec Elisabeth Grépin, la présidente de France Adot 89.

« Le don d’organes, qu’on soit pour ou qu’on soit contre, il faut le dire à ses proches » : c’est le credo de l’ADOT, l’association pour le don d’organes et de tissus humains. Voici cinq questions qu’on se pose souvent, sur le don d’organes. Pour se faire une idée. Et en parler autour de soi.

QUESTION NUMÉRO 1 – Chaque Français est-il un donneur potentiel ?

OUI. En France, depuis la loi du 22 décembre 1976 (dite loi Cavaillet), on applique la règle du consentement présumé. "Nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si on a exprimé de notre vivant le refus d’être prélevé", explique Elisabeth Grépin, la présidente de France Adot 89, l’association pour le don d’organes et de tissus humains dans l’Yonne. "Pour faire connaitre son refus, il faut le dire ou l’écrire à ses proches, ou encore s’inscrire au registre national des refus, créé en 1998".

QUESTION NUMÉRO 2 – Qu’est-ce qui a changé en 2017 ?

Depuis le 1er janvier 2017, la législation a évolué et permet désormais de s’inscrire au registre national des refus par Internet. (www.registrenationaldesrefus.fr). Auparavant, il fallait envoyer son inscription par voie postale uniquement. Cette inscription est révisable et révocable à tout moment.

QUESTION NUMÉRO 3 – A quoi sert la carte de donneur ?

La carte de donneur est une manière de matérialiser votre engagement en faveur du don d’organes. Elle permet aussi d’aborder le sujet avec ses proches. Cependant, cette carte n’a pas de valeur légale et les équipes médicales la retrouvent rarement au moment du décès. L’équipe médicale vérifie d’abord si le défunt est inscrit sur le registre national des refus. Si ce n’est pas le cas, elle vérifie auprès des proches si le défunt avait exprimé son refus ou son opposition au prélèvement. "Il est donc indispensable de bien faire savoir à ses proches quelle est sa position", insiste Elisabeth Grépin. La présidente de France Adot 89 résume : "Dites oui, dites non, mais dites quelque chose".

QUESTION NUMÉRO 4 –Est-ce que je peux choisir quels organes je ne veux pas donner ?

OUI. Il est possible de ne donner que certains organes et tissus. Dans ce cas, vous devez inscrire sur le registre national des refus les organes et les tissus dont vous ne souhaitez pas être prélevé. Vous pouvez aussi faire une lettre que vous pouvez confier à l’un de vos proches. Le rein est l'organe le plus couramment greffé, suivi du foie, du cœur, des poumons, du pancréas et des parties de l’intestin. Mais les médecins peuvent aussi prélever des tissus comme les os, les artères, les tendons ou les ligaments. 96% des prélèvements de tissus concernent la cornée : une fine membrane qui se trouve à la surface de l’œil. Mais l’œil n’est jamais prélevé en entier.

QUESTION NUMÉRO 5 – Est-ce que je peux choisir qui va recevoir mes organes ?

NON. Le don d’organes et de tissus est basé sur le principe de l’anonymat et de l’équité. Il n'est donc pas possible de choisir de son vivant la ou les personnes qui pourront bénéficier de ce don après notre mort. La famille du donneur n’est donc pas informée de l’identité du ou des receveurs. Mais elle peut savoir combien et quels organes et tissus ont été prélevés.