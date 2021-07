Cinq religieuses contaminées par le variant Delta dans un monastère isolé des Pyrénées-Orientales

Le confinement ne protège pas totalement du variant Delta : cinq religieuses ont été contaminées dans un monastère reculé des Pyrénées-Orientales, alors qu'elles vivent en quasi-ermite à 1.000 mètres d'altitude, prés du village de L'Albère. Âgées de 45, 53, 54, 60 et 91 ans, ces sœurs ont été placées en quarantaine. Leur état de santé ne nécessite pas, pour l'heure, de prise en charge hospitalière.

Alors que leurs contacts avec l'extérieur sont extrêmement limités, ces religieuses (appartenant pour moitié à l'ordre des "ermites de Marie", et pour l'autre aux "sœurs de Bethléem") partagent habituellement leur vie entre la prière, la contemplation et la fabrication de cierges, d'icônes et de broderies. Selon nos informations, le virus aurait pu être introduit dans le monastère par la sœur en charge du ravitaillement.

Premiers cas recensés dans les Pyrénées-Orientales

C'est la première fois que le variant delta du virus est détecté dans les Pyrénées-Orientales. Mais il est déjà très présent de l'autre côté de la frontière, en Catalogne, où il représente la moitié des nouvelles contaminations. À vol d'oiseau, le monastère n'est qu'à quelques kilomètres de l'Espagne.

Face à cette situation, l'Agence régionale de santé annonce le déploiement d'un "plan d'action immédiat" dans le département des Pyrénées-Orientales "pour maîtriser la diffusion du variant delta et éviter une reprise épidémique dans ce département, toutes les ressources sont mobilisées et renforcées".

Opérations de dépistage renforcées

Les médiateurs de la lutte anti-Covid seront sur le marché d’Elne (ce vendredi) puis tout le week-end à la fête de l’escargot à Toulouges. La semaine suivante, ils seront déployés à Argelès (mardi), à Port-Vendres (mercredi), au lac de Vinça (jeudi) puis sur la zone commerciale de Carrefour à Perpignan (vendredi).

Dans son communiqué, l'ARS précise qu"un "nouvel appel à la vaccination est lancé à toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées : Des doses de vaccins Pfizer sont disponibles pour protéger tous ceux qui le souhaitent dans les centres de vaccination. Les professionnels de santé libéraux sont également mobilisés pour amplifier la vaccination."