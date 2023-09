Cinquante dentistes formés chaque année à Rouen : "Enfin !", se réjouissent élus et praticiens

La Normandie est la région avec le plus faible taux de dentistes par habitants en France métropolitaine : 40 praticiens pour 100.000 habitants. La moyenne nationale, guère satisfaisante, est de 67. Le chiffre, saisissant, démontre l'importance de la création de cette UFR d'odontologie à l'Université de Rouen. "Les jeunes que l'on forme localement, souvent, s'installent localement", explique Anne-Charlotte Bas, la nouvelle directrice de la formation. Les études sont longues, et les jeunes déjà bien installés à la fin de leurs études.

Deux sites créés en Normandie

Souvent, il viennent même de la région, comme Antoine Guérard, 21 ans, en train de s'exercer dans les salles de cours toutes neuves : "Je viens d'Evreux, j'ai envie de m'installer dans l'Eure plus tard. C'est super de pouvoir apprendre ici, à Rouen, avec des toutes nouvelles technologies, dans une profession qui est amenée à évoluer". Il représente la philosophie du projet : former des normands à soigner des normands.

En 2021, c'est le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, qui avait annoncé l'ouverture de huit nouveaux sites de formation, dont Rouen et Caen. Leur ouverture doit contribuer, à long terme, à régler le problème du nombre de spécialistes.

Former localement à soigner localement

Ecrans, matériel, mannequins, tout est neuf ici. De quoi attirer vingt étudiants arrivés début septembre, venus rejoindre les quinze premiers de l'an dernier. "Des cabinets ferment, la moyenne d'âge des dentistes ici est très élevée, alerte le Docteur Philippe Sauvage, qui enseigne dans cette nouvelle UFR. Il faut former la relève localement, pour qu'elle s'installe et soigne localement." A terme, environ 50 étudiants doivent être accueillis chaque année, soit 255 en tout en même temps.

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole de Rouen, et Hervé Morin, président de la Région Normandie, contributeurs financiers avec l'Etat se réjouissent bien sûr de cette inauguration, mais rappellent qu'il s'agit d'une solution de long terme. "Il manque entre 700 et 800 dentistes dans la région. On va en former 50 par an en rythme de croisière. Avec les départs en retraite, ce n'est pas demain que le problème sera réglé", estime le maire de Rouen. Car les étudiants admis début septembre, ne pourront exercer que d'ici six à dix ans.