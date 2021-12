Cinquième vague : la Suisse impose le retour au télétravail

La flambée des cas de covid inquiète de l'autre côté de la frontière. La Suisse a frappé fort décidant ce vendredi de renforcer ses mesures anti-Covid pour tenter de limiter les effets de la cinquième vague de l'épidémie. Le gouvernement fédéral a décidé d'imposer le télétravail obligatoire dés lundi pour anticiper " l'arrivée du variant Omicron". Conséquence, plusieurs milliers de travailleurs frontaliers vont devoir poursuivre leur activité chez eux. On en recense environ 3 500 dans le Territoire de Belfort et 27 000 dans le Doubs selon les derniers chiffres de l'Insee.

Le passage aux frontières des personnes non vaccinées limité

L'accès des personnes non-vaccinées sera également très limité. " Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur", a indiqué le Conseil fédéral, dans un communiqué. "Même après avoir montré patte blanche avec le pass sanitaire, il faudra porter le masque et consommer assis", détaille l'instance suisse.

Repas de Noël limité à dix personnes

A l'approche des fêtes de Noël, en général en famille dans le pays alpin, les réunions privées seront limitées à dix personnes, enfants compris, si l'un des convives de 16 ans ou plus n'est pas vacciné ou guéri. Pour les autorités fédérales, ces mesures doivent enrayer les infections des personnes non-vaccinées "parce qu'elles transmettent plus facilement le virus et sont plus fréquemment confrontées à des complications lorsqu'elles sont contaminées". En Suisse, une forte majorité des malades du Covid hospitalisés en soins intensifs ne sont pas vaccinées.

