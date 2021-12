Cinquième vague en Gironde : "on va tous être individuellement confrontés" au coronavirus

La cinquième vague de l'épidémie de coronavirus frappe fort, elle est "très compliquée", relève Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux. Compliquée pour plusieurs raisons : elle déferle sur un hôpital "convalescent", fragilisé par les vagues précédentes, en pleine période d'épidémies hivernales comme les bronchiolites. Elle frappe à l'échelle nationale, rendant impossible les échanges de coups de main entre régions et elle se renforce alors que l'immunité des personnes baisse, cinq mois après leur deuxième injection de vaccin anti-COVID.

On va tous être confrontés individuellement à ce virus. C'est illusoire de penser qu'on y échappera. Et on voit le Omicron arriver, qui ira chercher les derniers même au fond de leur grotte s'ils sont cachés - Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux

"C'est le moment pour se faire vacciner", poursuit donc le docteur Clouzeau, surtout avec l'arrivée du variant Omicron. "On n'a pas la certitude qu'il soit plus agressif, explique-t-il. Ce qui est certain, c'est qu'un virus peut-être moins agressif, s'il circule beaucoup plus, il va aller chercher chacun d'entre nous les non-vaccinés, les mal-vaccinés, ceux qui sont vaccinés, mais chez qui la vaccination ne marche pas. Et on va être confronté individuellement à ce COVID. Le variant Omicron est très angoissant à ce titre-là".