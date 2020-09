Circulation active du virus du Covid-19 dans le Loiret : le taux d'incidence augmente encore

Le virus du Covid-19 continue à circuler activement dans le Loiret et on observe même une accélération, selon les chiffres publiés ce mardi par l'agence régionale de santé. Le taux d'incidence est désormais de 63,7 cas pour 100.000 habitants, et le nombre de cas en réanimation est en hausse.

Tous les indicateurs sur la circulation du virus dans le Loiret sont orientés à la hausse, selon les derniers chiffres publiés ce mardi par l'agence régionale de santé (ARS), concernant la période du 28 août au 3 septembre. Le taux d'incidence dépasse les 60 cas positifs pour 100.000 habitants (63,7 contre 58,1 vendredi dernier) et le taux de positivité augmente également (4,4% de cas positifs sur l'ensemble des personnes testées, contre 4% vendredi).

Le nombre de tests pratiqués reste élevé dans le Loiret sur la période (9785 personnes testées du 28 août au 3 septembre), suite à la poursuite de la campagne de dépistage gratuit et sans rendez-vous menée à Orléans : sur les 9785 personnes testées, 435 sont positives dans le Loiret.

Hausse du nombre de cas en réanimation dans le Loiret

Combien sont symptomatiques sur ces 435 personnes ? L'ARS ne le dit pas dans son bulletin publié ce mardi. On sait juste que le nombre de personnes atteintes par le Covid-19 et placées en réanimation au CHR d'Orléans a augmenté depuis vendredi dernier : on est passé de cinq à sept cas en réanimation.

Où se faire dépister à Orléans ?

Rappelons qu'il est possible de se faire dépister (tests PCR) : dans les locaux du dispensaire Porte Madeleine, 1 rue porte madeleine : jeudi 10 et samedi 12 septembre, de 10h à 17h30, mercredi 9 et vendredi 11 septembre, de 10h à 16h. Et à Orléans-la-Source, au Centre hospitalier régional d’Orléans, 14 avenue de l’hôpital, sur rendez-vous en contactant le 02 38 51 47 40 : du lundi au dimanche, de 9h à 17h.

France Bleu Orléans reçoit en direct le docteur Thierry Prazuck, infectiologue au CHR d'Orléans, de 7h45 à 8h30 ce mercredi : il répondra à toutes vos questions sur le Covid-19 et les tests, en direct, au 02.38.53.25.25