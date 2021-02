Circulation du coronavirus en Bretagne : les premiers résultats d'analyses des eaux usées

C'est une donnée scientifique précieuse qui permet d'évaluer la circulation du coronavirus en France. Depuis un an, le réseau Obépine, analyse les eaux usées des stations d'épuration pour retrouver des traces du Covid-19. "Si le virus s'attaque aux voies respiratoires, il se retrouve aussi dans les intestins des personnes infectées, et donc dans leur selles", explique le breton Yvon Maday, co-fondateur du réseau Obépine. Le virus n'est plus transmissible lorsqu'il circule dans eaux usées vers les stations d'épuration, mais les analyses de ces eaux permettent de l'identifier, y compris les variants, "mais aussi les cas asymptomatiques" précise le scientifique.

Avant l'apparition de la seconde vague de l'épidémie l'été dernier, le réseau Obépine avait pu alerter sur son arrivée grâce aux échantillons prélevés dans les eaux usées. Les données collectées et analysées sont transmises aux autorités sanitaires, mais aussi au conseil sanitaire de défense qui se déroule chaque mercredi. Ces analyses permettent désormais de réaliser des cartographies précises de la circulation du virus en France, mais aussi en Bretagne.

Les analyses révèlent une circulation importante à Rennes et Saint-Brieuc

L'indicateur va d'une échelle de 0 à 150. Deux prélèvements sont réalisés par semaine. "Les premiers résultats en Bretagne confirment que la région est relativement épargnée, mais que la circulation du virus est plus active à Rennes et Saint-Brieuc" indique Yvon Maday. A Rennes, les dernières analyses révèlent un taux à 100, en revanche ce taux est à 50 à Saint-Malo. Des analyses sont réalisées également à Lorient, et Quimper, et prochainement à Vannes et Brest.