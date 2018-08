C’est un classement révélé par nos confrères du journal Le Point sur les SAMU de France. Les services d’aide médicale d’urgence affichent en moyenne un taux de réponse de seulement 84%. Les SAMU de Bastia et Ajaccio pointent à la 25e et 38e position.

Lservices d'urgences d'Ajaccio et Bastia se claseent 38e et 25e du classement

Corse, France

En mai dernier, l'histoire de Naomi Muenga avait suscité l'émotion. Cette jeune femme est morte après avoir appelé le SAMU de Strasbourg, l'enregistrement de la conversation avait révélé un désintérêt total du cas de cette femme. Cet épisode a réactivé certaines problématiques des services d'urgence. Beaucoup d'appels à gérer et des services de réception des appels souvent débordés. Le magazine le Point a recueilli les chiffres de quatre-vingt-quatorze SAMU. Trois données ont été collectées, le taux d'appels ayant reçu une réponse, ceux ayant reçu une réponse en moins d'une minute, et enfin le nombre d'appels par agent, et par heure.

97,05% d'appels décrochés à Bastia

Avec 97.05% d'appels décrochés, le SAMU de Bastia pointe à la 25e place de ce classement. Bien supérieur à la moyenne nationale de 84%. La réception des appels est donc plutôt efficace même si certains SAMU en France parviennent à traiter 100% des appels reçus.

Mais sur tous les appels reçus, plus de 100 000 sur une année, 5% ne reçoivent pas de réponse dans la minute, l'objectif fixé par les urgences françaises.

Trois appels par heure à Ajaccio

La Corse du Sud est elle à la 38e position avec 94% des appels traités. Des chiffres un peu plus inquiétants d'autant plus que les urgences ne reçoivent que trois appels par heure et par agent en moyenne. Le nombre le plus faible derrière la Creuse et les Landes.

Certains professionnels de la santé demandent plus de moyens pour pouvoir tout traiter, mais aussi l'utilisation d'un numéro unique afin de rationaliser les appels.