Clermont en rose de retour en ville pour courir contre le cancer du sein

Après une édition 2020 virtuelle pour cause de Covid, Clermont en rose revient avec trois jours festifs place de Jaude et une course, pour de vrai, le dimanche 10 octobre. Les inscriptions sont ouvertes pour financer la lutte contre le cancer du sein.

Près d'une femme sur neuf sera concernée au cours de sa vie par le cancer du sein. Une statistique qui, à elle seule, justifie tous les efforts des 250 bénévoles qui animent Clermont en rose. Cette année la course partira le dimanche 10 octobre de la place de Jaude. Un parcours de 5 kilomètres à faire en marchant ou en courant, pour 10 euros le dossard et au profit des malades. Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou sur les stands de l'association à la Foire de Clermont-Cournon ou dans le Centre Jaude 1.

2020 : année virtuelle mais pas blanche

Première satisfaction pour la présidente de Clermont en rose, Laurie Fabregoul, l'édition 2020, organisée virtuellement pour cause de Covid a tout de même permis de récolter 35 780 euros. "C'est trois fois moins que l'année précédente mais la solidarité a été là. On a pu distribuer cet argent à 11 associations, dont de petites associations pour certaines, qui sans nos subventions ne peuvent pas continuer leurs actions."

La satisfaction de la présidente de Clermont en rose, Laurie Fabregoul, de retrouver une édition 2021 quasi normale. Copier

Pour 2021, le retour à une "vraie" course reste contraint par le contexte sanitaire avec une jauge limitée à 5000 participants et l'obligation du pass sanitaire pour prendre le départ.

L'achat d'un dossard virtuel reste possible pour soutenir financièrement la cause, sans courir. Le village installé place de jaude les vendredi 8 et samedi 9 octobre sera également ouvert avec la seule contrainte du port du masque. Un programme festif riche en concerts et animations.

Des nouveautés 2021

Si l'évènement s'adresse aux femmes, premières victimes du cancer du sein, ces messieurs sont aussi les bienvenus. Nouveauté cette année, ils pourront également participer à la course chronométrée, à condition de courir en binôme avec une dame.

La course peut aussi se faire par équipe, pourquoi pas de collègues pour viser le challenge entreprise, et nouveauté 2021, un challenge scolaire avec un trophée qui récompensera l'établissement scolaire qui aura mobilisé le plus d'élèves, enseignants et/ou parents d'élèves.

Afin de récolter toujours plus pour les malades, l'association a également mis en place une tombola.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Où va l'argent ?

L'argent récolté par Clermont en rose est donc intégralement reversé aux associations partenaires pour financer des séances de sport adaptées, des équipements comme ce casque réfrigérant pour réduire la chute des cheveux lors de la chimio, de la recherche médicale, ou encore des soins de support.

Myriam Le Guen propose des massages bien-être en service cancérologie. Copier

Socio-esthétique, massages bien-être pour atténuer l'angoisse de la séance de chimio, ou encore ateliers cognitifs animés par une neuropsychologue pour ces malades du cancer du sein qui souffrent de troubles de la mémoire ou de l'attention après leur traitement.