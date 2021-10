Clermont en rose : la course pour lutter contre le cancer du sein fait le plein

La course organisée par l'association Clermont en rose a eu lieu ce dimanche matin. Une marée rose de 5.000 coureuses et coureurs.

Dix heures sonnent avenue Julien, à Clermont-Ferrand. Un coup de feu retentit : top c'est parti ! Les coureuses (et quelques coureurs) de la course chronométrée s'élancent. A peine 17 minutes plus tard, la gagnante de cette édition 2021 passe la ligne d'arrivée rue Blatin.

Courir pour "toutes ces femmes qui se battent"

"C'est une passion que je partage avec mon compagnon depuis cinq ans. C'est mon quotidien, halète Cindy, encore essoufflée de sa performance. Chaque année, ça me tient vraiment à cœur d'être là pour toutes ces femmes qui se battent."

Cindy, arrivée première de cette quatrième édition de Clermont en rose. © Radio France - Lou Momège

Marie-Hélène, arrivée dans les vingtièmes, s'entraîne aussi régulièrement à la course. Mais elle est surtout très sensibilisée à la cause :

Je travaille en radiologie, dans un service de détection du cancer du sein. Notre entreprise nous a proposé de participer, et je me suis présenter pour continuer le combat contre cette maladie.

Si Cindy et Marie-Hélène ont participé à la course chronométrée, une autre, à allure libre, était aussi prévue. La possibilité pour les familles de faire la course tous ensemble. Ils étaient une dizaine présents de la famille de Virginie. "On a pris notre temps, chacun son rythme", explique-t-elle en attendant sa nièce après avoir franchi la ligne d'arrivée.

à lire aussi Clermont en rose de retour en ville pour courir contre le cancer du sein

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au total, les donc récoltés cette année s'élèvent à près de 36.000 euros. Ils sont redistribués à des associations de lutte contre le cancer du seins.