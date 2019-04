Clermont-Ferrand : 150 km et 5 000 mètres de dénivelé pour le Trail du Cœur

Florent, Mathieu et Quentin, trois Auvergnats sportifs et généreux ont couru à travers le massif du Sancy pour permettre à des enfants du monde entier de se faire opérer du cœur.

Clermont-Ferrand, France

Les trois copains rêvaient de faire le mythique GR4 à travers les monts du Sancy. Sportifs mais surtout généreux ils ont décidé de créer leur propre association "Le Trail du Coeur" pour récolter des fonds lors de leur périple. Des fonds destinés à "Mécénat Chirurgie Cardiaque" qui opère du cœur des enfants du monde entier.

Partis ce samedi de Murat dans le Cantal, les coureurs du cœur ont parcouru pendant trois jours plus de 150 kilomètres et 5000 mètres de dénivelé jusqu'à Clermont-Ferrand ce lundi soir. A l'arrivée, les trois copains ont collecté plus de 3 000 euros sur les 5 000 prévus.

Vous pouvez encore donner sur le site de l'association "Trail du Cœur". Depuis 1996, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque a opéré plus de 3 200 enfants dans le monde entier. Il faut 12 000 euros pour opérer du cœur un enfant.