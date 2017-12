Clermont-Ferrand : au CHU Estaing les enfants atteints d'un cancer peuvent faire du sport dans leur chambre

Un Pôle Sport et Cancer vient d'ouvrir au CHU Estaing à Clermont-Ferrand. Une éducatrice sportive spécialisée intervient auprès des enfants du service Hémato-Onco-Pédiatrie. Elle leur propose des séances d'activité physique sur mesure.

La pratique d'une activité physique est bon pour la santé, c'est même prescrit maintenant en cas de maladie chronique ou même de cancer. Le CHU Estaing expérimente maintenant un pôle sport cancer, chez les enfants du service Hémato-Onco-Pédiatrie .10 petits patients de trois à dix huit ans peuvent pratiquer des activités simples et sur mesure directement dans leur chambre. Une initiative développée par la CAMI Sport et Cancer spécialisée dans l'accompagnement sportif en cancérologie.

L'activité physique peut aussi se pratiquer en chambre stérile - @CAMI Sport et Cancer

Avec l'activité physique, la fatigue diminue de 36%

Que les parents se rassurent, le Sport et Cancer peut se pratiquer debout mais aussi allongé ou assis. Chaque séance est adaptée à l'environnement du jeune patient mais aussi à son état physique. Selon les professionnels de Sport et Cancer, l'activité physique à l'hôpital évacue les stress lié à l'hospitalisation, renforce les muscles mis à mal par les traitements et l'alitement et enfin diminue la fatigue de 36% car trop de repos peut dégrader la forme physique et morale. Au CHU Estaing, les activités durent quatre semaines en hôpital de jour. Cela peut aller du parcours moteur pour les plus jeunes aux jeux sportifs pour les plus âgés. Les CHU d'Estaing et Montpied ont également ouvert une salle d'activité Physique Adaptée pour les patients guéris d'un cancer qui souhaitent continuer une activité physique. Renseignements au 04 73 75 02 18.

Des séances gratuites

Les séances d'activité physique à l'hôpital sont entièrement gratuites pour les familles. Cette initiative est entièrement financée par le CHU, la CAMI et la Fondation BMS. Un exemple : l'intervention d'un éducateur sport-santé coûte environ 35 000 euros pas an.