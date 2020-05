Clermont-Ferrand : 2 000 dépistages du Covid 19 par jour au CHU

Depuis le début de l'épidémie, le service de virologie du CHU de Clermont-Ferrand a réalisé près de 10 000 tests de dépistage provenant du Puy-de-Dôme mais aussi de l'Allier et du Cantal. A partir du 18 mai, le dépistage sera organisé à grande échelle sur tout le territoire national.

Centre de prélèvement Covid-19 du CHU de Clermont-Ferrand. - @CHU Clermont-Ferrand

20 000 tests par jour

Au total, 20 centres de prélèvement devront effectuer chacun 2000 tests par jour. Le CHU de Clermont-Ferrand en fait partie. Pour atteindre cet objectif national, l'établissement a étendu sa surface de dépistage. Une plateforme entièrement automatisée fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en complément du laboratoire de virologie qui continue de dépister les patients hospitalisés.

Une plateforme automatisée. - @CHU Clermont-Ferrand

Un dépistage de proximité

Les tests réalisés dans cette structure proviennent des quatre départements auvergnats mais les prélèvements seront effectués au plus près des habitants. Pour le bassin clermontois, le centre de prélèvement agrandi peut ainsi accueillir au CHU Gabriel-Montpied jusqu'à 350 personnes par jour. Ces tests s'adressent à toute personne qui présente les signes du Covid-19 et qui a une prescription médicale de son médecin traitant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous faire examiner par un médecin de permanence sur place. Il suffit de se présenter tous les jours avec ou sans rendez-vous de 6h30 à 19h30, dans les anciens locaux de l'IRM, près du centre Jean Perrin.

Prélèvement nasal. - @CHU Clermont-Ferrand

Un prélèvement nasal

Le prélèvement se fait par écouvillon, un long coton-tige délicatement inséré dans le nez. L'objectif est de faire remonter les résultats en 24h et de tracer le patient symptomatique le plus rapidement possible "afin de casser la chaîne de transmission" explique le professeur Cécile Henquell, chef du service de virologie du CHU de Clermont-Ferrand. Ces dépistages massifs serviront aussi à cartographier les foyers de la pandémie et à décider au cas par cas les confinements nécessaires.