Clermont-Ferrand : avant les fêtes, "opération dépistage" sur la place de Jaude

Le préfet du Puy-de-Dôme, l'ARS et la municipalité mettent en place une opération de dépistage sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Il s'agit de permettre aux clermontois de se faire tester avant de rejoindre leurs proches lors des repas de famille de fin d'année.

Le gouvernement le martèle depuis plusieurs jours : les français doivent redoubler de vigilance pour les repas de fin d'année avec la résurgence des cas de Covid-19. Le variant Omicron inquiète et pour cause il est en passe de devenir très vite majoritaire parmi les variants et notamment dans le Puy-de-Dôme.

Pour aider les clermontois pour cette vigilance demandée, le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin, et l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec la municipalité, mettent en œuvre une opération ponctuelle de dépistage sur la place de Jaude, à Clermont-Ferrand. Plusieurs sessions de tests antigéniques quelques heures avant le réveillon de Noël et celui de la Saint Sylvestre :

mercredi 22 décembre de 10h00 à 17h30

vendredi 24 décembre de 10h00 à 15h30

mercredi 29 décembre de 10h00 à 17h30

jeudi 30 décembre 10h00 à 17h30

vendredi 31 décembre de 10h00 à 15h30

Tests gratuits avec résultats dans la foulée

Le centre sera tenu par la Croix-Rouge et proposera des tests antigéniques gratuits avec un résultat garanti le jour-même.

Parallèlement à cela, le Préfet du Puy-de-Dôme a écrit aux élus du département pour leur demander de ne pas faire de cérémonie de vœux ni de rassemblement particulier de manière à éviter le risque de contaminations au Covid-19, en cette fin d'année. "Depuis le début de la crise sanitaire les maires ont fait preuve de responsabilité, ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer, ils sont très vigilants" insiste Pierrette Daffix-Ray, maire de Youx, présidente de l'association des maires du Puy-de-Dôme.